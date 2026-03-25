伊朗戰事成轉折點 美加速打造1850億元金穹防護盾

人工智慧正加速戰場決策與作戰流程。示意圖。(美聯社)

隨著伊朗戰事持續，人工智慧（AI）正同時重塑前線作戰與整體防禦體系。Palantir技術長桑卡爾（Shyam Sankar）表示，這場衝突很可能被歷史視為首場由AI驅動、強化並大幅提升作戰效率的大規模戰爭，標誌現代戰爭的轉折。另一方面，美國正積極建構下一代飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome），由Palantir與Anduril等科技廠商主導開發核心軟體，顯示AI已進一步成為大型國防系統的核心基礎。

桑卡爾指出，美軍已在伊朗戰場導入多項AI工具，其中包括Palantir的Maven智慧系統，可整合海量即時數據，以加速決策流程並提升任務效率。傳統上需耗時數月的軍事分析與目標選擇，如今大幅縮短。

Sankar強調，「目標鎖定」並非單純攻擊行為，而是一套高度官僚化且複雜的流程，AI的作用類似優化價值鏈管理，在於提升整體效率。

AI與國防產業的結合也延伸至大型防禦系統。消息人士指出，Palantir與Anduril正合作，為美國總統川普提出的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫開發核心軟體。該計畫規模達1,850億美元，目標建立涵蓋太空的飛彈防禦系統，以攔截彈道飛彈 、巡弋飛彈與極音速飛彈 。

參與該計畫的據悉包括網路公司Aalyria Technologies、人工智慧新創Scale AI與軟體公司Swoop Technologies；Lockheed Martin、RTX與Northrop Grumman等傳統軍工企業也加入開發體系。該軟體被定位為整合雷達與各類感測器數據，並連結攔截系統，讓指揮官得以即時掌握威脅並下達應對決策。

軟體開發聯盟目標於今年夏季完成測試，並驗證系統能整合多來源數據、進行處理並採取行動；若測試成功，相關系統將成為整體防禦架構核心。