美傳提15點停戰計畫 擬停火1月促伊24小時回應

傳美國與伊朗即將在巴基斯坦談判，美方談判代表包括副總統范斯（中）、中東特使威科夫（左）、川普女婿庫許納（右）。（美聯社）

以色列媒體「新消息報」(Yedioth Ahronoth)23日引述未具名以色列官員指出，美國已將4月9日訂為終戰日，為戰爭與協商留下21天的時間；消息人士說，美國與伊朗談判代表本周稍晚將於巴基斯坦 舉行對話。Axios新聞網站報導，副總統范斯可能參加本周在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad)舉行的和平峰會，與國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Qalibaf)等伊朗官員見面。

4/9終戰？美伊預計本周在巴基斯坦會談 伊朗否認

紐約時報24日晚報導，兩名聽取外交簡報的官員說，美國已向伊朗發送包含15點內容的停戰計畫，要求24小時內回應，並尋求停火一個月，由此可見川普 政府面對戰爭衍生的經濟後果，迫切希望為這場衝突尋求出路。但目前並不清楚透過巴基斯坦轉交的計畫在伊朗官員內部傳閱範圍有多廣，或者伊朗是否接受以此做為談判基礎。

以色列第12頻道報導，消息人士表示，庫許納 與威特科夫正致力於制定一項框架，內容包括「宣布為期一個月的停火期，期間雙方將進行談判」。

每日郵報報導，15點計畫的內容包括伊朗撤除所有核武與遠程飛彈能力、開放荷莫茲海峽，並放棄與中東各地代理恐怖組織的聯繫。該提案同時為伊朗規劃了對等利益，包括協助推進其民用核能計畫，以及解除國際社會對其施加的所有制裁。

「新消息報」報導，川普總統發言表示跟伊朗接觸旨在讓戰爭結束的談話後，以色列估計美國已經跟卡利巴夫展開間接談判。不過，卡利巴夫23日否認跟美國有任何談判。

根據媒體報導，巴基斯坦自我定位為讓美伊戰爭落幕的首號調解人，伊斯蘭馬巴德本周稍晚舉辦的峰會，將促成范斯與卡利巴夫展開停火談判。

巴基斯坦外交部消息人士23日對土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)說，美國代表團將於一、兩天內抵達巴基斯坦，準備參加和平談判，但伊朗方面由於缺乏信任，目前「還沒準備好」。

金融時報引述兩名聽取通話簡報的消息人士說，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾(Asim Munir)與川普總統已於22日通話。

以色列官方消息人士對Axios新聞網站說，白宮特使威科夫(Steve Witkoff)、川普女婿庫許納(Jared Kushner)也可能參加伊斯蘭馬巴德和平峰會。

巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)表示，已經與伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)談話，對伊朗承諾伊斯蘭馬巴德將協助恢復區域和平。

伊朗官方媒體「伊朗通訊社」(IRNA)報導，伊朗外交部發言人貝卡伊(Esmaeil Baqaei)表示，德黑蘭在處於黑暗的時刻收到來自某些友好國家轉達消息，表明美國提出結束戰爭的談判請求。

川普24日表示，伊朗已放棄其核武野心，而副總統范斯與國務卿魯比歐正主導和平談判。總統在橢圓形辦公室對記者表示：「他們正在與我們對話，而且說得有道理。」