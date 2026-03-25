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美82空降師擬增援中 紐時：劍指伊朗哈格島

記者顏伶如／綜合報導
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圖為美陸軍最精銳的第82空降師2021年阿富汗作戰情況。(美聯社)
圖為美陸軍最精銳的第82空降師2021年阿富汗作戰情況。(美聯社)

伊朗戰爭進入第四周，華爾街日報報導，知情人士說，五角大廈準備從總部位於北卡羅來納州的陸軍精銳部隊第82空降師(82nd Airborne Division)調派3000名士兵加入中東部署。美聯社則報導，會至少部署千名士兵。目前尚不清楚確切部署時間以及負責角色為何。

第82空降師是美軍頂尖快速反應部隊之一，能在18小時之內完成一個營的部署，72小時之內完成一個旅的部署。第82空降師具備迅即部署到全球各地熱點的能力，經常處於戰備狀態，在戰爭衝突發生時成為重要資產。

軍方官員正準備未來幾天宣布第82空降師在中東完成一個旅的戰鬥團隊部署。

五角大廈前幾天派遣2500名陸戰隊成員前往中東，搭乘包括兩棲攻擊艦「拳師號」(USS Boxer)在內等三艘軍艦。這是美國在伊朗附近增兵，逼迫荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)重新開放的行動之一。

第82空降師可能賦予任務包括增援美軍據點、保護美國人員與資產，或者針對伊朗進一步升高戰事發揮威懾效果。

川普總統19日表示，並沒有派遣地面部隊的立即計畫，但他同時暗示，類似軍事行動並不會在媒體預告。

Axios新聞網站24日報導，川普正在評估讓戰爭盡快落幕的各種選項；川普考慮占領身為伊朗主要石油中心的哈格島(Kharg Island)，以便向德黑蘭施壓，要求重新開放荷莫茲海峽。

紐約時報分析，第82空降師是擅長聯合強行進入作戰，可以用來占領哈格島。

海軍陸戰隊退役上校、「戰略暨國際研究中心」(CSIS)資深顧問坎西恩(Mark Cancian)指出，傘兵可以在不必通過荷莫茲海峽的情況下，威脅位於波斯灣地區的目標，而且能夠相對迅速抵達。

陸軍表示第82空降師能於18小時內在世界任何地點完成部署，但坎西恩說，第82空降師屬於輕步兵，降落時及遭受裝甲部隊攻擊時，將變得非常脆弱。

他表示，任何奪取哈格島的任務都有極高風險，因為附近沒有太多支援。

82空降師是陸軍第18空降軍(XVIII Airborne Corps)的主力作戰部隊。

川普總統表示與伊朗展開停戰協商，同時國防部正調查精銳陸軍第82空降師前中東參戰。...
川普總統表示與伊朗展開停戰協商，同時國防部正調查精銳陸軍第82空降師前中東參戰。圖為第82空降師在北卡州跳傘演習。(美聯社)

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