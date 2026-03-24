川普能否與伊朗達成停戰協議？

中東衝突露出停戰曙光，但美國與伊朗卻各說各話。圖為美國總統川普。(路透)

美國總統川普 在周一（23日）宣稱美國與伊朗 進行了「非常好且有成效的」談話，談到雙方「協議的一些重點」。但伊朗的立即回應是否認有任何會談。身為伊朗戰時最高領導人的加利巴夫表示，「假新聞是用來操縱金融及石油市場，並讓美國與以色列 脫離深陷的泥淖」。

伊朗直白的回應，凸顯出雙方要達成終戰協議所存在的可怕障礙。川普若真的想要達成協議，此舉可能已為外交途徑打開一扇小窗；但由於川普在雙方進行談判之際就發動攻擊，已令伊朗對他極不信任。

第一個問題是伊朗可能同意那些條件？伊朗官員已表示，如果要伊朗同意結束戰爭協議，需要獲得保證未來將不會遭到攻擊。從2月28日開戰以來，伊朗的戰略不惜提高戰爭的代價，以嚇阻美、以再度攻擊。伊朗已經關閉荷莫茲海峽，並攻擊整個波斯灣區的石油與天然氣設施，造成全球經濟動盪。

伊朗內部人士與專家警告，即使川普自己表示他將結束戰爭，但若伊朗無法得到想要的保證，則伊朗政權仍可能繼續戰鬥。三周來伊朗雖日夜都遭到美、以攻擊，但仍持續對以色列及波灣國家進行飛彈及無人機攻擊。

其次是荷莫茲海峽重開的前景？伊朗官員已經表示，荷莫茲海峽的運務作業將不會再恢復如初。伊朗藉由攻擊船隻或是發出威脅，使海峽運務減緩到近乎停止的程度，船東與貨主不再願意冒險通過海峽。據報導，至少有一艘油輪為安全通過已支付200萬美元的通行費。伊朗官員表示這將是新的「常態」，顯示伊朗未來將對過往船隻收費。這將激怒美國的波灣盟友，因為各國的能源及各項石化產品已嚴重受阻，且未來隨時可能受到伊朗的威脅。

第三是伊朗的核子計畫將如何處理？川普一再堅持美國發動這場戰爭的原因之一就是阻止伊朗取得核武。川普周一表示美國將掌握伊朗的濃縮鈾庫存。伊朗擁有9,000公斤以上的濃縮鈾，而西方國家最擔心的是其中440公斤、純度達60%的濃縮鈾，這些鈾料已十分接近核武所需。伊朗官員表示這些鈾料都已埋在工廠的灰燼之下。

參與美、伊上一輪談判的人士表示，伊朗已同意「零庫存」，並稀釋既有的高純度濃縮鈾。但美國官員則對談判有重大進展存疑，況且在川普發動發勢之後談判已經中止。美國約翰霍普金斯大學的伊朗專家納塞表示，伊朗如果能保有對海峽某種程度的掌控，可能會同意放棄高純度濃縮鈾。他表示，伊朗相信若能控制海峽，將是「對未來戰爭的起到威懾作用」，而且「收取船隻通行費將能提供收入，這是伊朗政權已在討論的議題」。

第四是伊朗的飛彈與無人機計畫將何去何從？川普在宣布發動戰爭時就曾表示，美國「將摧毀」伊朗的飛彈，並將「伊朗的飛彈工業夷為平地」。九天前川普又表示已摧毀「伊朗100%的飛彈能力」，但伊朗仍每天仍對以色列及波斯灣各國射飛彈。

伊朗之前曾堅持飛彈與無人機工廠是「紅線」，不在談判範圍之內。但美國的波斯灣盟國卻希望能夠不受伊朗飛彈與無人機的威脅。

第五是伊朗是否會要求美國放鬆各項制裁？伊朗總統佩澤希齊揚3月曾表示，伊朗的停戰條件包括美、以須賠償伊朗遭轟炸的損失，並認可伊朗有「權利」執行鈾濃縮，以及由國際社會保證伊朗未來不再遭受類似攻擊。他雖未明確提到放鬆制裁，但在美、伊之前幾輪的核子計畫談判中，這一直是伊朗的關鍵性要求，但川普從未公開提到解除管制一事。