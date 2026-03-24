川普5天暫緩令僅限能源設施 傳伊朗5類設施「美軍照打不誤」

美國總統川普23日在安德魯斯聯合基地。(美聯社)

路透引述美國新聞網站Semafor報導指出，美國將持續對伊朗發動打擊，美國總統23日宣布的暫停措施僅限於德黑蘭能源設施，美軍將維持對伊朗軍事設施、海軍、彈道飛彈 ，以及國防工業基礎設施等目標的打擊攻勢。

美國總統川普 21日向伊朗下達最後通牒，要求在48小時內重新開放荷莫茲海峽，否則將摧毀其境內能源設施，此舉遭伊朗強硬拒絕。不過，川普23日態度突然轉變，稱美方正與德黑蘭進行談判，並宣布延後5天打擊伊朗能源設施。

Semafor 24日引述一名美國官員說法指出，這項暫緩令「不包括軍事設施、海軍、彈道飛彈，以及國防工業基礎設施」，美軍代號「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的行動仍將持續。路透表示，目前尚無法獨立核實這項說法。

這名官員並表示，目前獲授權與伊朗談判者僅有川普、白宮特使威科夫與川普女婿庫許納3人，副總統范斯則可能在必要時加入。報導另稱，以色列 並未參與美伊談判。

川普身邊人士則堅稱，總統近期一連串看似反覆的說法，均屬戰略安排。上述美國官員形容：「川普知道自己在做什麼，我們現在某種程度上是雙軌並進。」