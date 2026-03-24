我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

川普急停 轟伊朗電廠延5天「談判有進展」…遭伊朗議長打臉

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統對伊朗下達的48小時最後通牒已過，川普稱雙方已有重大共識，暫緩五天攻擊；但遭伊朗方面否認。圖為川普23日參觀歌手貓王的故居。（美聯社）
川普總統對伊朗下達的48小時最後通牒已過，川普稱雙方已有重大共識，暫緩五天攻擊；但遭伊朗方面否認。圖為川普23日參觀歌手貓王的故居。（美聯社）

宣布暫停攻擊伊朗能源基礎設施之後，川普總統23日在佛羅里達州對媒體表示，美國與德黑蘭現正持續談判中，獲得幾項重大進展。川普說，伊朗已同意將永遠不再擁有核武，「這是第一要項，也是第二要項、第三要項」。不過，伊朗官方媒體報導， 伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Qalibaf)指出，伊朗根本沒有與美國對話，有關美伊談判的報導是「假新聞」，企圖影響金融及石油市場，轉移外界對於美國與以色列面臨挑戰的關注。

川普23日表示，美國正與伊朗高層領袖談判中，伊朗方面迫切希望達成停戰協議。川普周末期間限期伊朗48小時內重新開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，否則伊朗電廠便將遭到消滅，時效已過，23日表示願再多給伊朗五天寬限期。

川普說，五天寬限期取決於正在進行中的會議與磋商是否成功。

美聯社分析，伊朗戰爭爆發以來進入第四周，川普態度轉變讓戰火平息出現可能，有助於油價下降、市場恢復平穩。

周末期間，美伊雙方隔空相互嗆話，伊朗與波灣地區數百萬民眾面臨無電可用的危機，為多個沙漠國家提供飲用水的海水淡化處理廠恐遭摧毀。

川普23日對媒體說，伊朗非常想要達成協議，白宮特使威科夫(Steve Witkoff)、川普女婿庫許納(Jared Kushner)22日會晤一名伊朗領導人。川普並未透露伊朗領導人身分，但表示美國尚未跟新任伊朗最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)談話。

川普對媒體說，伊朗表示願意放棄濃縮鈾。他說，如果達成協議，美國將採取行動取走伊朗的濃縮鈾。

川普23日稍後在田納西州發表談話時說，川普政府跟伊朗已經「談了很長時間」，本周極有可能達成協議，並將這個結果歸功於要炸毀伊朗發電廠的威脅。

伊朗半官方媒體法斯通訊社(Fars News Agency)、塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)都將川普態度轉變描述為美國正在退讓。

以色列23日對德黑蘭發動新一波攻擊，攻擊目標是基礎設施。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，即使美國考慮停火，以色列也將持續攻打伊朗及黎巴嫩。

川普宣布與伊朗談判獲得重大進展，23日股市上揚，早晨油價立即下跌，國際油價基準布倫特(Brent)原油降至每桶100元左右。

針對川普總統指美伊獲致重大協議，伊朗國會議長加利巴夫卻否認伊朗與美國有過和談，兩...
針對川普總統指美伊獲致重大協議，伊朗國會議長加利巴夫卻否認伊朗與美國有過和談，兩國說法宛如「羅生門」。（新華社）

田納西州 以色列 川普

上一則

伊朗官媒：美用談判假消息挑撥 目的是誘殺議長卡利巴夫

延伸閱讀

川普對伊朗48小時通牒髮夾彎關鍵：多國調停人居中斡旋建立管道

川普對伊朗48小時通牒髮夾彎關鍵：多國調停人居中斡旋建立管道
川普喊有共識卻被伊朗打臉 專家：恐是虛晃一招

川普喊有共識卻被伊朗打臉 專家：恐是虛晃一招
中東戰爭最新進度／川普伊朗各說各話 以色列總理：繼續轟

中東戰爭最新進度／川普伊朗各說各話 以色列總理：繼續轟
川普暫緩攻擊伊朗電網 傳土耳其等3國居中斡旋

川普暫緩攻擊伊朗電網 傳土耳其等3國居中斡旋

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒