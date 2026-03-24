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又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

編譯葉亭均／即時報導
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預測市場平台Polymarket上已有一些帳戶大舉押注，賭這場戰爭下周就會達成停火。圖為今年1月11日該平台上針對時任委內瑞拉總統馬杜洛何時倒台的賭盤。（美聯社）
預測市場平台Polymarket上已有一些帳戶大舉押注，賭這場戰爭下周就會達成停火。圖為今年1月11日該平台上針對時任委內瑞拉總統馬杜洛何時倒台的賭盤。（美聯社）

在美國總統川普周一（23日）宣布已與伊朗對話、暫緩攻擊伊朗發電廠之前，預測市場平台Polymarket上已有一些帳戶大舉押注，賭這場戰爭下周就會達成停火。

美國媒體報導，有10個最近才建立的帳戶，在Polymarket的「美國與伊朗停火」市場投注數千美元，押注停火將在3月31日或4月15日前發生。這些帳戶合計押注約16萬美元，若本月底前真的停火，他們有望獲利超過100萬美元。

這些帳戶在周日被社群平台X用戶Lirrato發現。在川普周一發文後，這10個帳戶的預測部位的帳面收益已增加超過30萬美元。

其中名為「NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS」的交易帳戶也引起外界關注。該帳戶於2月底建立，前兩筆交易分別是押注7600美元賭美國在2月28日前攻擊伊朗，以及押注1萬1283美元賭3月1日前發動攻擊。這兩筆交易讓該帳戶獲利超過8萬5000美元。

現在，同一個帳戶又投入8005美元押注美伊會在3月31日前停火，並額外投入1萬5614美元押注4月15日前停火。這兩筆押注目前帳面獲利已超過3萬美元。

這些投注的規模、時機與過去紀錄，使部分人士懷疑這些Polymarket帳戶可能屬於「內線人士」，也就是與美國或伊朗政治圈有關係、掌握尚未公開外交資訊的人。

由於涉及內線交易的疑慮，預測市場公司近來屢陷爭議。例如，先前就有一名交易者透過押注美國將對委內瑞拉採取軍事行動而獲利超過40萬美元；幾天後，美國便宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛

另一家預測平台Kalshi最近也因內線交易而禁止兩名交易者參與，這是該公司首次公開揭露其平台上的內線交易調查。

周一，Polymarket宣布已更新其內線交易規則，新規明確禁止利用遭竊的機密資訊交易、利用非法內線消息交易，以及在使用者能影響事件結果時進行交易。

伊朗 馬杜洛

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