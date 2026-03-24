路透：美以開戰前48小時 川普與內唐亞胡討論斬首行動

美國與以色列傳在2月28日聯手對伊朗開戰前，曾通話密商何時動手攻擊。圖為2025年10月川普訪問以色列，與內唐亞胡總理交談。(路透)

在美國與以色列聯手對伊朗發動空襲前不到48小時，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)與美國總統川普 通了電話，討論發動這場複雜、遠距離且川普曾公開反對之戰爭的理由。

路透23日報導，川普和內唐亞胡都從當周稍早收到的情報中得知，伊朗最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei)以及其核心助理，將在德黑蘭的官邸會面，讓他們成為「斬首行動」(decapitation strike)的目標；「斬首行動」是針對一國最高領導人的襲擊，以色列經常使用，但美國傳統上較少採用這種策略。

根據三位要求匿名的知情人士透露，當時新情報顯示，伊朗最高領袖與手下的會議，從2月28日晚上提前至28日上午舉行。

知情人士聲稱，內唐亞胡決心要推動他數十年來一直力主的行動，指出這可能是暗殺哈米尼、報復伊朗先前企圖暗殺川普行動的最佳時機。這些暗殺行動包括由伊朗策畫、在2024年川普競選總統期間，買兇殺人的陰謀。

美國司法部指控一名巴基斯坦 男子，試圖在美國招募人員參與暗殺川普的計畫，來報復美軍2020年暗殺革命衛隊高級將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)。

消息人士稱，通話發生時，川普已經批准了美國對伊朗採取軍事行動的想法，但尚未決定美國要在何時或在何種情況下介入。兩人的這通電話之前從未被報導過。

美軍數周以來一直在該地區加強軍事部署，讓政府內部許多人因此得出美國要動手的結論，就只差總統決定何時要採取行動；在行動發生的幾天前，有一個可能的日期，因惡劣天氣而被取消。

路透無法確定內唐亞胡的論點是否對川普下令攻擊有任何影響，但兩人的通話有如這位以色列領導人向美國總統提出應該攻擊伊朗的最後陳述。三位知情人士透露，他們認為這通電話，以及顯示即將錯失刺殺伊朗領導人時機的情報，就是促使川普最終下令軍方啟動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的催化劑。