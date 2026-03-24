伊朗官媒：美用談判假消息挑撥 目的是誘殺議長卡利巴夫

伊朗眾議長卡利巴夫被認為是目前代表伊朗出面與美國交涉談判的人。圖為卡利巴夫2024年資料照片。(路透)

美伊關係緊繃，伊朗高層否認與美方展開任何接觸，斥責川普 總統釋出假消息，目的是誘殺國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)。

卡利巴夫23日發出聲明表示，「我們沒有與美國進行任何談判，假新聞被用來操縱金融和石油市場，試圖幫助美國和以色列 擺脫當前深陷的泥淖(quagmire)。」

卡利巴夫指出，伊朗人民要求全面懲罰「侵略者」(aggressors)，政府官員將持續與國家領導階層站在同一陣線，直到目標達成。

路透報導，川普23日向媒體表示，美方的中東特使威科夫(Steve Witkoff)，以及他的女婿庫許納 (Jared Kushner)已與一名伊朗領導人展開對話，雙方在多項議題上「達成共識」。

川普透露，談判「具建設性」，暫時收回打擊伊朗電力設施的威脅。不過，川普並未透露美方談判的伊朗對象身分，僅表示對方不是伊朗最高領袖，強調「不希望對方因此喪命」。

以色列消息人士23日透露，威科夫與庫許納曾與卡利巴夫接觸，但伊朗官方並未證實。

路透同時報導，卡利巴夫的角色日益凸顯，他在這一關鍵時刻扮演著舉足輕重的角色。據報導一位以色列官員和一位知情人士23日表示，隨著衝突升級，卡利巴夫一直在代表伊朗與美國進行談判，這表明他的角色日益增強。

隨伊朗多位領袖逐漸減少，這位曾任伊斯蘭革命衛隊司令、德黑蘭市長、國家警察總長和總統候選人的卡利巴夫，如今已成為連結政治、安全和宗教精英的關鍵人物。

另據「新華社」報導，伊朗官方媒體「法爾斯通訊社」(Fars News Agency)引述知情人士說法於23日報導，卡利巴夫與美方談判「完全是假消息」，指美方為「暗殺議長創造條件」而散播這類訊息。

這名消息人士指出，美國與以色列編造虛假談判消息，藉此抹黑卡利巴夫、挑動伊朗內部對立，並煽動民眾情緒；此人透露，伊朗官員一致認為，在伊朗實現目標、侵略者悔改之前，將持續戰鬥。

美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，前任最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，以及國家安全首長拉里賈尼(Ali Larijani)等多名軍政高官接連在空襲中喪命；以色列表示，將繼續暗殺伊朗高官。