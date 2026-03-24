伊朗官媒：美用談判假消息挑撥 目的是誘殺議長卡利巴夫
美伊關係緊繃，伊朗高層否認與美方展開任何接觸，斥責川普總統釋出假消息，目的是誘殺國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)。
卡利巴夫23日發出聲明表示，「我們沒有與美國進行任何談判，假新聞被用來操縱金融和石油市場，試圖幫助美國和以色列擺脫當前深陷的泥淖(quagmire)。」
卡利巴夫指出，伊朗人民要求全面懲罰「侵略者」(aggressors)，政府官員將持續與國家領導階層站在同一陣線，直到目標達成。
路透報導，川普23日向媒體表示，美方的中東特使威科夫(Steve Witkoff)，以及他的女婿庫許納(Jared Kushner)已與一名伊朗領導人展開對話，雙方在多項議題上「達成共識」。
川普透露，談判「具建設性」，暫時收回打擊伊朗電力設施的威脅。不過，川普並未透露美方談判的伊朗對象身分，僅表示對方不是伊朗最高領袖，強調「不希望對方因此喪命」。
以色列消息人士23日透露，威科夫與庫許納曾與卡利巴夫接觸，但伊朗官方並未證實。
路透同時報導，卡利巴夫的角色日益凸顯，他在這一關鍵時刻扮演著舉足輕重的角色。據報導一位以色列官員和一位知情人士23日表示，隨著衝突升級，卡利巴夫一直在代表伊朗與美國進行談判，這表明他的角色日益增強。
隨伊朗多位領袖逐漸減少，這位曾任伊斯蘭革命衛隊司令、德黑蘭市長、國家警察總長和總統候選人的卡利巴夫，如今已成為連結政治、安全和宗教精英的關鍵人物。
另據「新華社」報導，伊朗官方媒體「法爾斯通訊社」(Fars News Agency)引述知情人士說法於23日報導，卡利巴夫與美方談判「完全是假消息」，指美方為「暗殺議長創造條件」而散播這類訊息。
這名消息人士指出，美國與以色列編造虛假談判消息，藉此抹黑卡利巴夫、挑動伊朗內部對立，並煽動民眾情緒；此人透露，伊朗官員一致認為，在伊朗實現目標、侵略者悔改之前，將持續戰鬥。
美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，前任最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，以及國家安全首長拉里賈尼(Ali Larijani)等多名軍政高官接連在空襲中喪命；以色列表示，將繼續暗殺伊朗高官。
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