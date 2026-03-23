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川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

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伊朗反嗆川普：若電廠遇襲將完全關閉荷莫茲 還會攻擊基礎設施

編譯任中原盧思綸／綜合報導
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美國總統川普發出最後通牒，要伊朗開放荷莫茲海峽。(歐新社)
美國總統川普發出最後通牒，要伊朗開放荷莫茲海峽。(歐新社)

面對川普總統發出的「48小時重開荷莫茲海峽」通牒，伊朗軍方表示，若伊朗能源設施遇襲，將攻擊波斯灣「關鍵」基礎設施，並關閉荷莫茲海峽。

川普21日威脅伊朗在48小時內重啟荷莫茲海峽，否則美軍將轟炸伊朗各地電廠，伊朗軍方火速回應。

根據伊朗媒體播出的聲明，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，若美國攻擊伊朗能源基礎設施，伊朗將「完全關閉」荷莫茲海峽，直到所有受損的伊朗發電廠重建完畢。

根據伊朗半官方法斯通訊社(Fars News Agency)22日凌晨在社群平台發文指出，伊朗軍方的作戰指揮單位「哈塔姆安比亞中央總部」(Khatam Al-Anbiya)發言人回應川普，只要伊朗燃料或能源設施遇襲，德黑蘭將攻擊以色列、美國及其盟友在中東的資產，目標包括能源、資訊科技與海水淡化設施。

伊朗軍方表示，現在已將戰略從「防禦」轉為「進攻」；如果美國攻擊伊朗電廠，伊朗將攻擊灣區能源、資訊科技與海水淡化等重要基礎設施，並威脅將無限期關閉荷莫茲海峽所有運務。伊朗官員並表示，存有足夠的必需品可以支持一年。

兩枚伊朗飛彈21日擊中以色列南部，包括以色列一處核子研究中心。以色列軍方表示，這場戰爭處於「半路點」，戰爭將至少延續到4月初；以色列未來一周將更加「密集」攻擊伊朗。

川普21日晚間在真實社群發文，要求伊朗在48小時內完全、無威脅重啟荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗各地電廠，並且會從最大的一座電廠下手。

七大工業國集團(G7)外長與歐盟最高外交官22日發表聯合聲明，呼籲伊朗立即且無條件停止所有攻擊；G7並指已準備在必要時採取行動，以支持全球能源供應，並重申維護包括荷莫茲海峽在內海上航道安全的重要性。

聲明指出：「已準備好採取必要措施，支持全球能源供應」，並強調保障海上航道安全的重要性，包括荷莫茲海峽在內。G7同時表明，面對伊朗及其代理人發動「毫無正當理由的攻擊」，將支持中東地區夥伴，「我們以最強烈措辭譴責該政權對平民與民用基礎設施的魯莽攻擊，包括能源基礎設施在內。」

CNN報導，日本首相高市早苗甫於美東20日結束訪美行程，日本外務大臣茂木敏充22日證實，日本可能考慮在美國與伊朗停火後，派遣自衛隊前往荷莫茲海峽掃雷。

茂木受訪富士電視台節目說：「日本在掃除水雷方面的技術是世上最頂尖的；如果水雷成為航行障礙，屆時我認為會需要再作考量。」

從阿聯柯法干港，可見到油輪和貨船11日在荷莫茲海峽排隊。(美聯社)
從阿聯柯法干港，可見到油輪和貨船11日在荷莫茲海峽排隊。(美聯社)

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