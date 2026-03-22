伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

美國總統川普 威脅伊朗 在48小時內開放荷莫茲海峽，遭伊朗強硬回絕，伊朗外長阿拉奇更放話不受威脅。川普22日被問及此事時回應：「那就等著看他說的對不對。」

川普21日在真實社群發文表示：「如果伊朗沒有在48小時內，完全、無任何威脅開放荷莫茲海峽，美國將攻擊其各地的發電設施並予以摧毀，而且將從規模最大的一座開始！」紐時說，這類針對基礎設施的攻擊，恐將影響數千萬伊朗人。

伊朗軍方火速回嗆，若川普敢動手，伊朗將攻擊美國及其盟友在中東的能源、科技通訊和海水淡化設施，並且完全關閉荷莫茲海峽，表明拒絕向美國屈服。伊朗國會議長加利巴夫並追加，凡是持有或買進美國公債的金融機構，也會被伊朗視為可報復打擊的對象。

伊朗外長阿拉奇22日深夜在社群平台X發文表示，荷莫茲海峽並未封閉，船舶之所以不敢通行，原因在於保險業者擔憂這場由美方主動挑起的戰爭，而非伊朗本身。

他並強調，不論是保險業者還是伊朗，都不會再被威脅所動搖，呼籲美方以尊重取代恫嚇。

阿拉奇還說，航行自由不可能脫離貿易自由而存在，若不尊重兩者，最終恐怕兩者都無法維持。

美媒NewsNation記者駐華府記者布蘭特（Hannah Brandt）在X發文寫道，訪問川普如何看待阿拉奇宣稱不受威脅時，川普回應，「好，那就等著看他說的對不對。」