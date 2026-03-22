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川普轉發SNL短片 嘲諷英首相「不敢接電話」

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美國總統川普(左)和英國首相施凱爾(右)2025年9月18日在英國會面。(美聯社)
美國總統川普(左)和英國首相施凱爾(右)2025年9月18日在英國會面。(美聯社)

美國總統川普22日在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)上轉發一段嘲諷英國首相施凱爾(Keir Starmer)的電視劇短片，劇中的施凱爾因為擔心接到川普電話而焦慮不安。

▲ 影片來源：truthsocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這段影片出自剛在英國開播的「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)喜劇電視節目。SNL是美國著名的喜劇節目，以各種搞笑短片嘲諷時事聞名，並嘗試打入海外市場。3月21日在英國播出首季第一集，由美國知名喜劇演員、美國SNL老班底蒂娜費(Tina Fey)主持。

該短片中，模仿施凱爾的演員擔心接到川普電話，飾演他幕僚的人建議他做自己就好，「因為大家都很喜歡你」。隨即引發觀眾笑聲。劇中幕僚最後請來一名「Z世代」來給意見，他建議首相忽略所有來電，改傳語音訊息，飾演施凱爾的演員表示願意嘗試所有方法，除了「表明立場」(take a stand)。

新華社報導，自美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，川普多次對施凱爾表達不滿，指責他對美國支持不足。在開戰之初，施凱爾曾拒絕美軍戰機使用英國海外基地襲擊伊朗。

川普還多次抱怨北約盟友不願支持美國對伊朗的軍事行動，也不願協助美國在荷莫茲海峽搞「護航」。

英國首相府22日說，施凱爾和川普當晚通電話，討論中東局勢和「重開」荷莫茲海峽的必要性。

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