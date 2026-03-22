我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本外相：自衛隊可能在美伊停戰後到荷莫茲海峽掃雷

ChatGPT多角化財源 美國免費版與Go版將顯示廣告

最後通牒 川普：伊朗48小時內未開放荷莫茲就轟發電廠

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統21日對伊朗下最後通牒，要求德黑蘭在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗全國各地的發電廠。圖為川普總統在「空軍一號」上與媒體交談。(路透)
川普總統21日對伊朗下最後通牒，要求德黑蘭在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗全國各地的發電廠。圖為川普總統在「空軍一號」上與媒體交談。(路透)

川普總統21日晚間對伊朗下最後通牒，要求德黑蘭在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗全國各地的發電廠，而且先從最大的一座下手。

川普在真實社群發文表示：「如果伊朗沒有在從此刻起48小時內，完全、無任何威脅開放荷莫茲海峽，美國將對其各地的發電設施發動攻擊並予以摧毀，而且將從規模最大的一座開始！」

川普此前一日發文稱已接近實現在伊朗的五大目標，因此考慮逐步減少大規模軍事行動；多位知情人士透露，川普政府一直在擬定奪取或運出伊朗核原料的方案。伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)21日則表示，美國和以色列的侵略行為必須立即停止，才能結束戰爭和更廣泛的地區衝突。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)引述其中兩位消息人士表示，該計畫的重點在於可能部署美軍聯合特種作戰司令部(JSOC)部隊，該單位通常負責執行最敏感的反核子擴散任務。

川普在戰爭初期提出的一個長遠目標是確保伊朗不再具備製造核武的能力。根據聯合國國際原子能總署(IAEA)數據，截至去年夏季伊朗已累積了約972磅的60%濃縮鈾，距離武器級鈾僅一步之遙，這些鈾大部分仍深藏在去年夏天被美國轟炸過的核設施下方。

美國官員表示，川普政府並未排除在目前軍事行動中嘗試奪取這些濃縮鈾的可能性。川普一直敦促伊朗徹底停止鈾濃縮活動，包括降低濃縮濃度，但伊朗政府拒絕了這項提議。美國情報界去年春季評估認為伊朗並未試圖製造核武器，伊朗也堅稱其核計畫完全用於和平目的。但近年來伊朗鈾濃縮至60%，超過了大多數非軍事用途所需的濃度，IAEA表示伊朗是唯一將鈾濃縮至如此高濃度的非核武國家。

川普對伊朗的五大目標分別為：徹底削弱伊朗的飛彈、發射裝置以及所有相關裝備；摧毀伊朗的國防工業基礎；消滅伊朗海軍和空軍及防空武器；絕不允許伊朗擁有任何接近產出核武的條件，確保美國始終能迅速應對該情況；以最高層級保護中東盟友如以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等。

裴澤斯基安21日與印度總理莫迪通話，他告訴莫迪應有保障措施防止此類侵略行為再次發生，並呼籲金磚國家(BRICS)站出來停止針對伊朗的敵意行為，更提議建立一個由西亞國家組成的區域安全框架，確保不受外國干涉的情況下實現和平。莫迪則在X平台發文表示，他在談話中譴責伊朗襲擊海灣國家關鍵基礎設施的行為。

哥倫比亞 以色列 川普

上一則

全美機場塞爆 馬斯克出手：願在預算僵局期間發薪水給TSA員工

下一則

DHS預算又卡 川普喊派ICE機場安檢：直接抓非法入境者

延伸閱讀

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施
川普下最後通牒 48小時內開放荷莫茲海峽「否則開轟伊朗各地電廠」

川普下最後通牒 48小時內開放荷莫茲海峽「否則開轟伊朗各地電廠」
Axios：川普團隊研擬與伊朗和談策略

Axios：川普團隊研擬與伊朗和談策略
整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．21最新戰況

整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．21最新戰況

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場