最後通牒 川普：伊朗48小時內未開放荷莫茲就轟發電廠

川普總統21日對伊朗下最後通牒，要求德黑蘭在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗全國各地的發電廠。圖為川普總統在「空軍一號」上與媒體交談。(路透)

川普 總統21日晚間對伊朗下最後通牒，要求德黑蘭在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗全國各地的發電廠，而且先從最大的一座下手。

川普在真實社群發文表示：「如果伊朗沒有在從此刻起48小時內，完全、無任何威脅開放荷莫茲海峽，美國將對其各地的發電設施發動攻擊並予以摧毀，而且將從規模最大的一座開始！」

川普此前一日發文稱已接近實現在伊朗的五大目標，因此考慮逐步減少大規模軍事行動；多位知情人士透露，川普政府一直在擬定奪取或運出伊朗核原料的方案。伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)21日則表示，美國和以色列 的侵略行為必須立即停止，才能結束戰爭和更廣泛的地區衝突。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)引述其中兩位消息人士表示，該計畫的重點在於可能部署美軍聯合特種作戰司令部(JSOC)部隊，該單位通常負責執行最敏感的反核子擴散任務。

川普在戰爭初期提出的一個長遠目標是確保伊朗不再具備製造核武的能力。根據聯合國國際原子能總署(IAEA)數據，截至去年夏季伊朗已累積了約972磅的60%濃縮鈾，距離武器級鈾僅一步之遙，這些鈾大部分仍深藏在去年夏天被美國轟炸過的核設施下方。

美國官員表示，川普政府並未排除在目前軍事行動中嘗試奪取這些濃縮鈾的可能性。川普一直敦促伊朗徹底停止鈾濃縮活動，包括降低濃縮濃度，但伊朗政府拒絕了這項提議。美國情報界去年春季評估認為伊朗並未試圖製造核武器，伊朗也堅稱其核計畫完全用於和平目的。但近年來伊朗鈾濃縮至60%，超過了大多數非軍事用途所需的濃度，IAEA表示伊朗是唯一將鈾濃縮至如此高濃度的非核武國家。

川普對伊朗的五大目標分別為：徹底削弱伊朗的飛彈、發射裝置以及所有相關裝備；摧毀伊朗的國防工業基礎；消滅伊朗海軍和空軍及防空武器；絕不允許伊朗擁有任何接近產出核武的條件，確保美國始終能迅速應對該情況；以最高層級保護中東盟友如以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特等。

裴澤斯基安21日與印度總理莫迪通話，他告訴莫迪應有保障措施防止此類侵略行為再次發生，並呼籲金磚國家(BRICS)站出來停止針對伊朗的敵意行為，更提議建立一個由西亞國家組成的區域安全框架，確保不受外國干涉的情況下實現和平。莫迪則在X平台發文表示，他在談話中譴責伊朗襲擊海灣國家關鍵基礎設施的行為。