川普發文稱考慮「逐步停戰」 要其他國家負責護航荷莫茲海峽

美國總統川普(右)與北約秘書長呂特(左)1月21日在達沃斯世界經濟論壇年會舉行場邊會談。(美聯社)

川普 總統20日晚發文表示，美國正在考慮「逐步結束」伊朗的軍事行動，並補充說，其他國家將需要負責巡邏與維持荷莫茲海峽的安全。

但在川普發表此文的同時，美國正對中東增加派兵。

「我們在中東對伊朗恐怖政權的偉大軍事行動接近達成目標，我們非常接近完成任務，並考慮逐步結束行動，」川普在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，並列出美國正在努力達成的戰爭目標。

他接著表示：「荷莫茲海峽必須由使用它的其他國家來負責防衛與巡邏──美國不會承擔這項任務！」他補充說，如果其他國家提出請求，美國仍將提供協助，但「一旦伊朗的威脅被消除，就不應再需要這樣做」。

過去一周，川普總統一直抨擊美國盟友不願協助維護荷莫茲海峽的暢通，20日上午更在「真實社群」上發文抨擊北約 國家是懦夫，即使一天前日本、英國、法國、德國、義大利 、荷蘭都展現了出手援助的意願。

川普文中直言「沒有美國，北約就是紙老虎！」並說北約國家當初不願參與阻止伊朗發展核武的戰爭，之後抱怨被迫承擔高油價，如今這場戰爭已經取得勝利、幾乎不構成危險，北約國家仍不願協助打通荷莫茲海峽，「這是油價高漲的罪魁禍首，明明只是簡單的軍事行動，對他們來說輕而易舉，風險也微乎其微。懦夫！我們永遠不會忘記！」

美、英在印度洋的狄耶戈加西亞島(Diego Garcia)聯合運作一個駐有轟炸機的海軍基地，先前英國同意美國使用該基地打擊荷莫茲海峽附近的伊朗目標。川普20日在白宮外接受國會山莊報(The Hill)記者採訪時表示，英國的反應太遲了，「我很驚訝(英國不允美用基地)，因為美英關係一直都很好。這以前從未發生過。他們幾乎是我們的第一個盟友…他們不想讓我們使用那個島。」

川普20日還接受MS NOW約15分鐘的電話採訪，他表示美國可以立即結束軍事行動，但伊朗可能重建的情況「不可接受」，「如果我們現在撤軍，伊朗至少需要10年時間重建(軍事能力)，但他們最終會重建。」