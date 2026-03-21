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川普再增兵 兩棲攻擊艦「拳師號」戰鬥群將赴中東

記者顏伶如／綜合報導
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美國增派兩棲攻擊艦「拳師號」戰鬥群前進中東，加大對伊朗的攻擊壓力。（路透資料照片）
美國增派兩棲攻擊艦「拳師號」戰鬥群前進中東，加大對伊朗的攻擊壓力。（路透資料照片）

伊朗戰爭開打進入三周，伊朗持續發動報復攻擊，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)基本上處於封閉。美國國防官員20日說，位於加州潘德頓營地(Camp Pendleton)的第11陸戰隊遠征支隊(11th Marine Expeditionary Unit)2500名成員以及兩棲攻擊艦「拳師號」(U.S.S. Boxer)戰鬥群，奉命下個月前進中東，接替上周從日本被緊急調往波斯灣的陸戰隊。

紐約時報分析，川普總統19日指出並不打算派遣地面部隊進入伊朗，但陸戰隊的增援等於川普為自己預留轉圜空間。

陸戰隊遠征支隊(MEU)可以迅速將小組成員與車輛部署於地面，在中東地區維持這組戰鬥人力，能讓指揮官快速利用陸戰隊步兵團展開規模地面行動。陸戰隊遠征支隊還能協助美國公民撤離中東地區。

匿名受訪的國防官員說，目前部署於中東的陸戰隊成員原訂再過幾周便調回日本基地，但軍方主管最後可能讓前後兩批陸戰隊成員都留在中東。

五角大廈在一周多的時間裡兩度調派陸戰隊前往中東，加入已經在當地的大約5萬美軍作戰行列。

力圖重啟荷莫茲海峽 美及盟國戰機攻擊伊朗艦艇

英國決定出借軍事基地供美軍對伊朗軍事作戰之用。圖為一架美國的B-1轟炸機準備降落...
英國決定出借軍事基地供美軍對伊朗軍事作戰之用。圖為一架美國的B-1轟炸機準備降落英國的基地。（路透資料照）

另一方面，美國軍事官員表示，美國與盟國為重啟荷莫茲海峽而加強打擊，出動低空攻擊機轟炸伊朗艦艇，派遣阿帕契(Apache)直升機擊落伊朗的致命無人機。

華爾街日報分析，這波軍事升級是五角大廈多階段計畫的一部分，旨在減少來自伊朗武裝船隻、水雷、巡弋飛彈的威脅。自從3月初以來，伊朗威脅已經導致水路交通中斷，若能降低危險，美國就可能派遣軍艦通過荷莫茲海峽，甚至護送船隻進出波斯灣。

不過，美國可能還需要幾周時間，才能排除伊朗騷擾海峽水陸交通的各種資產。全球大約20%石油產量從荷莫茲海峽出口，海峽實質關閉導致布倫特(Brent)原油19日一度上漲到每桶119元，最後收盤為108.65元，漲幅1.2%。

參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)主席、空軍上將凱恩(Dan Caine)19日在五角大廈記者會說，暱稱為「疣豬」(Warthog)的A-10雷霆二式戰機與阿帕契攻擊直升機，都正在荷莫茲海峽上空或伊朗南部海岸外圍執行任務。

凱恩說，某些盟國使用阿帕契直升機來對付自殺式攻擊型無人機。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)19日說，空軍已摧毀或損壞120多艘伊朗軍艦。

川普 美國公民 伊朗

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