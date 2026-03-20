🎞️川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

美國總統川普（右）19日在白宮會晤日本首相高市早苗，被問及美國對伊朗動武前未提前告知包括日本在內的盟友時，拿「珍珠港事件」開玩笑。（路透）

美國總統川普 19日在白宮會晤日本 首相高市早苗。有日本記者問及美國對伊朗動武前未提前告知日本在內的盟友，川普表示「想要奇襲」，並在高市坐在一旁的情況下開玩笑說，沒有人比日本更懂奇襲，「你們當年為什麼沒有告訴我珍珠港？」這段插曲20日成為日本輿論焦點。

紐約時報報導，川普這番言論在現場官員與記者之間引發零星笑聲。高市睜大眼睛，朝提問的日本記者方向看去，但未發言，雙手交疊放在大腿上。朝日電視台評論員玉川徹在晨間節目中表示，這番發言顯示「川普總統令人不快的一面」。他說：「他完全不在意日本首相就坐在他旁邊。」

Q: "Why didn't you tell U.S. allies…about the war before attacking Iran?"



President Trump: "We wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?" pic.twitter.com/esV9iyvMiV — CSPAN (@cspan) March 19, 2026

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日本民眾對於導致美國投入二戰的珍珠港攻擊看法相當複雜。一些民族主義者與較年長世代仍將這場攻擊視為對美國外交壓迫的必要回應，認為戰爭不可避免。戰後日本正式採取和平主義後，社會對這場攻擊的批評有所增加。

不過，在年輕世代中，對珍珠港的關注已逐漸淡化，許多人認為這段歷史遙遠且與自身無關，甚至並不熟悉。川普的言論也讓許多日本人感到意外，因為他們已習慣歷任美國總統避免強硬談論珍珠港議題，而是著重深化與自二戰結束以來即為美國盟友的日本之間的關係。

許多日本學者、政治人物與評論員對於川普拿珍珠港事件開玩笑感到震驚。有人批評川普，不應如此輕率提起二戰的痛苦歷史；也有人將矛頭指向高市，認為她應當場回應；還有人憂心此事可能損害美日關係。

東京大學日本政治學教授牧原出在受訪時表示，許多日本人可能會對這個玩笑一笑置之，認為只是川普一如既往的誇張發言。但他補充：「這是絕對不該說的話。他甚至可能開始說出像『廣島和長崎也沒什麼問題吧？』這樣的話。對日本人來說，這是無法接受的。」

高市此行努力維持與川普的良好關係，但因未對珍珠港玩笑作出回應，以及被認為刻意討好總統而引發批評。她當天稍早對川普說：「我深信，只有你，唐納，才能為世界帶來和平。」並在晚宴上稱讚他的外貌。

高市及首相辦公室尚未對此事發表評論。前日本外交官田中均在社群平台「X」發文，批評高市對川普的接觸方式「異常且令人尷尬」，並指出這是國家領導人之間的關係，適度示好尚可，但若過度，會讓旁觀者產生反感。不過，評論聲不只指向川普與高市，也指向向川普提問的日本電視記者。高市朝該記者方向看去時，似乎也顯得不悅。

也有人對高市表示同情。前眾議員山尾志櫻里在臉書上寫道：「珍珠港這種話題並不是能在當場反擊的類型，因此採取讓對方說完、保持冷靜的態度，其實也是正確的做法。」