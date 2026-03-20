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川普要以色列停止攻擊伊朗氣田 否認增兵、「就算要也不會說」

編譯廖振堯／綜合報導
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川普19日暗示他與以色列總理內唐亞胡談及攻擊行動；同時他表示已告訴以色列不要再次襲擊伊朗天然氣基礎設施，也否認會向中東增派美軍。(路透)
川普19日暗示他與以色列總理內唐亞胡談及攻擊行動；同時他表示已告訴以色列不要再次襲擊伊朗天然氣基礎設施，也否認會向中東增派美軍。(路透)

伊朗南帕爾斯(South Pars)天然氣田18日被以色列轟炸加劇油價動盪，川普總統最初在社群媒體上聲稱美國對此「一無所知」，然而有以色列官員透露此次襲擊已事先與川普政府協調過後，川普19日又暗示他與以色列總理內唐亞胡談及攻擊行動；同時他表示已告訴以色列不要再次襲擊伊朗天然氣基礎設施，也否認會向中東增派美軍。

綜合媒體報導，以色列官員透露兩國協調一事前，川普18日晚間在社群媒體上發文稱「美國對這次襲擊毫不知情」。不過19日在白宮會見日本首相高市早苗時，川普在橢圓形辦公室告訴記者，暗示他事先與內唐亞胡談及了這起襲擊，「我告訴他不要那樣做，而他也不會那樣做了…我們是獨立的。我們相處得很好。這是事先協調好的。」

路透報導川普政府考慮部署更多部隊到中東，19日被問及是否打算向中東增派部隊時，川普表示：「不，我不會在任何地方部署軍隊。…如果我打算這樣做，我肯定也不會跟你們說。」隨後他補充，美國「將採取一切必要措施」來壓低油價。

華盛頓近東政策研究所駐以色列研究員亞里(Ehud Yaari)指出，這場戰爭美國和以色列之間的協調如此密切，以至於以色列不太可能在未通知華府的情況下就發動這樣的攻擊。

內唐亞胡19日稍晚的新聞發布會上表示，以色列單獨轟炸了南帕爾斯氣田，並證實應川普要求，以色列將暫停這類襲擊。內唐亞胡稱在美以連續20天空襲後，伊朗遭受重創，不再具備濃縮鈾或製造彈道飛彈的能力，但伊朗革命不會因空襲發起，需要「地面部分」，但他沒有詳細說明。

伊朗軍方表示伊朗能源基礎設施被襲擊，導致戰爭進入新階段，伊朗隨後攻擊了美國盟友的能源設施。伊朗軍方發言人佐法賈里(Ebrahim Zolfaghari)表示如果再有伊朗能源設施被攻擊，「我們將進一步襲擊你們及盟友的能源基礎設施，直至其被徹底摧毀。」

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