川普稱美事前不知以炸伊朗能源命脈 威脅再打卡達全摧毀

川普總統18日在德拉瓦州多佛空軍基地準備登上空軍一號時比出讚的手勢。（路透）

以色列 於當地時間18日空襲伊朗 主要氣田南帕爾斯（South Pars Gas Field），導致伊朗能源危機急速惡化。川普 總統在真實社群發文表示，美國與卡達對此都不知情，同時反咬伊朗「不正當且不公平地」報復攻擊卡達一處液化天然氣（LNG）設施。

美聯社先前引述消息人士報導，對於以色列攻擊伊朗南帕爾斯氣田，美方接獲通知，但美方未參與打擊。川普在貼文中指出：「以色列是出於對中東局勢的憤怒，才對伊朗南帕爾斯氣田的一處重大設施發動猛烈攻擊，但整體只打到一小部分。」他強調，美國對這次攻擊事先完全不知情，卡達也沒有以任何形式參與其中，事前同樣毫不知情。

他接著表示：「不幸的是，伊朗並不知道這些情況，也不了解與這次攻擊相關的關鍵事實，卻不正當且不公平地攻擊了卡達一處LNG設施。」

川普並強調，以色列將不會再對這個極為重要且具有高度價值的南帕爾斯氣田發動攻擊，除非伊朗不明智地選擇攻擊一個非常無辜的國家，在這個情況下就是卡達。若發生這種情況，美國無論是否獲得以色列協助或同意，都將以伊朗前所未見的強度與力量，對整個南帕爾斯氣田進行大規模摧毀。

他最後表示，不希望授權這種程度的暴力與破壞，因為這將對伊朗未來造成長遠影響；但如果卡達的LNG設施再次遭到攻擊，「我將毫不猶豫採取行動。」