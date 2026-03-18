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施壓盟友護航荷莫茲未果 川普批北約「犯下愚蠢錯誤」

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統17日貼文表示已收到多數盟國拒絕派遣軍艦護航的回覆，他痛批盟國「愚蠢」，並稱美國不需要協助。（路透）
川普總統17日貼文表示已收到多數盟國拒絕派遣軍艦護航的回覆，他痛批盟國「愚蠢」，並稱美國不需要協助。（路透）

美國呼籲盟友派軍艦為荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)護航，但沒有國家願意加入，川普總統17日在白宮橢圓形辦公室對媒體說，不想加入美國對伊朗軍事行動的絕大多數北約(NATO)盟國，犯下「非常愚蠢的錯誤」。川普在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，美國已經取得「軍事成功」，不再需要或渴望北約幫助，同時點名日本、澳洲、南韓也不想捲入其中。

川普接待愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin)時對媒體說，大多數盟友都拒絕為船隻護航的要求，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)甚至說局勢冷靜之前，法國絕對不會捲入戰事。

川普說：「我覺得北約正在犯下非常愚蠢的錯誤。」他表示：「我早就說過，我懷疑北約是否會挺我們。這是一個重大測試。」

川普表示，美國原本就做好準備要獨自對抗伊朗，「我們不需要太多幫忙，我們根本不需要任何幫助」。

媒體詢問美國是否會退出北約，川普答道：「這確實是我們應該思考的事情。」他說：「正如大家知道的，這個決定我不需要國會通過，自己就能拍板。」

從第一任期以來，川普便對美國在冷戰時期的同盟抱怨連連，例如北約成員國沒有負擔公平比率的開銷、過度依賴美國的保護。

川普17日在「真實社群」發文寫道：「美國已被大多數北約盟友告知說，他們不想捲入我們的軍事行動。」他指出：「我們保護他們，但他們卻不會為我們做任何事，特別是當我們有需要的時候。」

川普寫道：「事實上，因為我們取得巨大的軍事成功，我們不再需要或渴望北約國家的協助。我們從來就不需要。」

加拿大外交部長安南德(Anita Anand)17日在安卡拉與土耳其外長費丹(Hakan Fidan)會談之前，接受美聯社電話專訪時說，美國以色列攻打伊朗之前，並沒有事先徵詢加拿大意見，加拿大無意參與任何侵略性質的軍事行動。

安南德說，加拿大外交政策重點在於降低衝突，保護平民百姓以及人道主義。

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