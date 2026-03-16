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如何從伊朗戰爭脫身？川普民調下滑 共和黨期中選舉恐災難

記者顏伶如／綜合報導
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對伊朗戰事進入第三周，川普總統逐漸陷入政治僵局，能源部長萊特(左)說，能源價格還要幾周才能回落。(歐新社)
對伊朗戰事進入第三周，川普總統逐漸陷入政治僵局，能源部長萊特(左)說，能源價格還要幾周才能回落。(歐新社)

美國與以色列對伊朗發動戰爭進入第三周，美聯社15日分析，川普總統身陷政治困局的處境愈發明顯，媒體報導川普無法解釋為何開戰、也找不到脫身之道，讓川普大為不滿，主管機關14日揚言除非媒體修正報導路線，否則將面臨撤照命運。美軍死亡人數持續上升，油價飆漲，全球金融市場震盪，則讓美國民眾憂心忡忡。

報導指出，就連某些川普支持者也開始質疑為何要對伊朗開戰，川普整體民調正在走下坡。保守派主播卡爾森(Tucker Carlson)、金凱莉(Megyn Kelly)均對川普提出嚴厲批判。

川普取消對俄羅斯石油的制裁，讓莫斯科在伊朗戰爭初期便獲得利益。這個發展與油價持續走高相加起來，讓過去幾年以來對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)侵略烏克蘭的懲罰效果變弱。

今年11月期中選舉攸關國會掌控權，2024年大選遭到川普痛擊的民主黨人，現在紛紛團結起來反對川普的伊朗政策，以經濟動盪為主打政見，向選民強調共和黨並沒有兌現降低日常生活開銷的選舉承諾。

民主黨全國培訓委員會(National Democratic Training Committee)主席狄特里希(Kelly Dietrich)表示，民主黨在今年期中選舉處於優勢。他說，過去兩周的狀況顯示，川普政府缺乏長期規畫。

能源部長萊特(Chris Wright)15日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目專訪時說，能源價格高漲的狀況可能還要持續幾周。

共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)日前對福斯商業新聞表示，如果天然氣、石油價格持續高漲，接下來將看到共和黨在選舉面臨「災難」。

紐約時報15日評論，川普現在面臨兩難抉擇，無論繼續戰鬥或宣布已經取得勝利且停戰撤軍，都將承擔嚴重政治後果。

繼續戰爭將讓更多美國人民面臨生命危險，財政支出提高，與盟友的關係更加疏離。川普曾經承諾要讓國家避免再捲入長期戰爭，川普基本盤對於川普前後矛盾感到焦慮。

如果選擇撤軍，川普開戰的絕大多數目標則尚未達成，包括確保伊朗永遠不再具備發展核武能力，伊朗神權政府也依然掌權。

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