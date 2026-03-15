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荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

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台海將無美軍快速反應部隊 紐時：美駐沖繩陸戰隊赴中東可能火上加油

編譯盧思綸／即時報導
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美軍第31陸戰隊遠征隊。圖為2015年檔案照。（美聯社）
美軍第31陸戰隊遠征隊。圖為2015年檔案照。（美聯社）

紐約時報報導，美國調派駐沖繩「第31陸戰隊遠征隊」2500名隊員赴中東因應伊朗戰爭，美軍在太平洋戰區不再有快速反應部隊能因應台灣和朝鮮半島的潛在衝突。此舉凸顯美軍在印太的防衛再度出現缺口，而伊朗戰爭正進入新階段。

這批陸戰隊步兵的目標是化解伊朗在荷莫茲海峽布設水雷的能力，可能執行奪島、掃除布雷前進據點等任務，這雖讓華府多了更容易出手的小規模軍事選項，但也可能升高衝突擴大的風險，稍有閃失，恐釀成災難性後果。

陸戰隊遠征隊（Marine Expeditionary Unit）一向被稱為「美國的911部隊」（America's 9-1-1 force），過去曾被派往戰區作戰、執行使館撤離，也負責打擊海盜。2001年美國入侵阿富汗時，第15陸戰隊遠征隊更是最早投入地面行動的美軍正規部隊之一。

紐時指出，美軍之所以調動第31陸戰隊遠征隊（31st Marine Expeditionary Unit），關鍵在於伊朗正加強對荷莫茲海峽的威脅。美軍空襲迫使伊朗放棄大型艦艇，改派難以被偵測的快艇從靠近荷莫茲海峽的群島出發布雷。

一名熟悉該部隊能力的退役美國高階國防官員表示，第31陸戰隊遠征隊幾天後抵達中東，美軍將可迅速派出獲得後勤與空中支援的陸戰步兵，突襲靠近荷莫茲海峽的群島。

陸戰遠征隊受到軍方指揮高層重視，有能力迅速將分遣部隊與車輛投送上岸；也可利用部署於艦上的干擾車執行反無人機任務，並為油輪及其他商船護航。

此外，陸戰遠征隊通常會搭配數艘艦艇，其中包括一艘短甲板兩棲突擊艦，可搭載MV-22「魚鷹」運輸機、運輸直升機以及F-35聯合打擊戰機等攻擊機。其他艦艇則載運陸戰步兵、支援火砲，以及用於由艦到岸登陸的兩棲突擊車。

這名前國防高官表示，隨著一支美國東岸遠征隊支援委內瑞拉戰事、第31陸戰隊遠征隊部署至中東，美軍將不再有可迅速支援太平洋戰區行動的快速反應部隊，以因應台灣和朝鮮半島的情勢，這使得美軍防衛進一步出現缺口。此前美方已將愛國者飛彈及「薩德」防空系統由南韓抽調至中東。

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