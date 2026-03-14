戰火波及 繞飛耗油 國際機票恐漲3成

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升。（記者季相儒／攝影）

全球航空業早受到俄烏戰爭干擾，加上美國與以色列對伊朗開戰，大幅壓縮全球可安全通行的空域，同時油價因戰爭被推升，不少國際航空公司都表態將提高機票 價格，專家指出，近期準備搭機旅行者應盡速訂票，以避免高達30%的普遍漲價。

「衛報」澳洲版與英國經濟學人報導，過去充滿客機的中東上空，過去10天，客機被飛彈與無人機取代。波斯灣的領空遠小於俄羅斯廣闊天空，如今多數東西向航班被擠進位於亞塞拜然上空的一條狹窄空中走廊。印度航空等公司在倫敦飛德里的航線選擇繞過波斯灣南側飛行，使航程增加約50分鐘，倫敦飛東京等航線的航程增加近兩小時。

亞洲航空宣布將暫時提高票價與燃油附加費，泰國航空票價也預計上漲10%至15，澳洲航空與紐西蘭 航空已於10日表示提高票價；紐西蘭航空12日指出，將於3月16日至5月3日期間取消數千航班，影響約4.4萬名乘客。

中華航空及長榮的國際線燃油附加費也將受影響，據悉，最快4月做出調整。

中東航線的航班取消與中斷迫使國際旅客轉向替代航線，導致需求激增，也在短期內推高價格。國泰航空4月中旬從雪梨往返倫敦的商務艙機票已高達3萬9577澳幣，同一航線的經濟艙票價也超過3000澳幣。國泰航空行政總裁林紹波說，從澳洲飛往歐洲及從印度飛美國等常經中東的航線，漲幅尤為顯著。

國際航空運輸協會總監華爾希分析，近期機票價格恐上漲約8%或9%，國際油價波動，而燃料成本約占航空公司營運支出的25%。

澳洲雪梨大學運輸學教授默克特說，未來幾個月計畫搭機旅行的旅客最好立即訂票，以避免高達30%的普遍漲價，即使美以伊戰爭立即結束，航空公司仍需約兩個月，才會有信心降低未來預訂的價格。

航空分析公司「睿思譽」分析師泰勒說，航點較為冷門的長途航線，機票恐出現最大漲幅，特別是過去由阿聯酋航空、阿提哈德航空和卡達航空服務的航線。未來兩周內訂票恐更昂貴，航班供應量似乎下降，即使是7月航班也受到影響，票價壓力持續升高。