川普增兵伊朗 空襲哈格島 摧毀儲藏飛彈、水雷基地

川普總統13日在社群媒體上貼文表示，已經轟炸伊朗哈格島，摧毀島上所有軍事設施。伊朗9成的石油都經由哈格島運出。（美聯社）

川普 總統13日晚間在真實社群發文表示，他已指示美國中央司令部執行「中東歷史上最強大的轟炸行動之一」，稱已徹底摧毀伊朗 「王冠上的明珠」哈格島（Kharg Island）上的所有軍事目標。伊朗9成以上的石油都透過哈格島出口，控制哈格島形同切斷伊朗經濟命脈。

川普暫時放過哈格島石油設施

紐約時報指出，美國官員透露，美軍摧毀哈格島上儲藏飛彈和水雷的基地，但沒有攻擊能源設施。

川普寫道，「出於體面」，他選擇沒有摧毀該島的石油基礎設施。不過他警告，若伊朗或任何其他勢力干擾船隻在荷莫茲海峽的自由與安全通行，「我將立即重新考慮這項決定」。

川普在貼文說，「就在剛才，」他已下令轟炸哈格島。川普警告，伊朗軍方以及所有與「這個恐怖政權」有關的人，最好明智地放下武器，挽救「這個國家所剩無幾的一切」。

美派2500海軍陸戰隊員赴中東

美伊衝突愈演愈烈，尤其伊朗擴大對荷莫茲海峽的攻擊，衝擊國際石油市場，美國官員指出，美國正向伊朗增兵，從印太地區調派約2500名海軍陸戰隊和3艘戰艦前往中東戰區；據了解，增援部隊具備兩棲和地面作戰能力，目前尚不清楚是否會被部署至陸上作戰。

華爾街日報13日報導，五角大廈正部署海軍陸戰隊遠征隊和更多戰艦前往中東地區，指有美國官員指出，國防部長赫塞斯已經批准中央司令部的請求，派出具備兩棲作戰能力的軍隊，並配有海軍陸戰隊遠征部隊，一般規模在數艘戰艦和5千名海軍陸戰隊和水手。

報導指出，駐泊在日本的兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）和其海軍陸戰隊現在正在前往中東。

ABC新聞則報導說，被調派前往中東戰區的部隊是平時紮駐在日本的第31海軍陸戰隊遠征部隊；報導並指出，有3艘兩棲攻擊和海軍陸戰隊2200人被調派戰區。

這項消息並非美軍向伊朗發動軍事行動之後首次傳出調動美軍在印太地區的部署，根據韓聯社與南韓中央日報日前報導，駐韓美軍的「愛國者」（PAC-3）與「薩德」（THAAD）等反導系統似已開始被調往中東地區。

國防部長赫塞斯13日指出，美國和以色列空軍至今已經打擊15000個伊朗目標，平均每天打擊1000個目標，並稱伊朗已經失去空軍、海軍，伊朗的飛彈發射器和無人機也遭到摧毀。

針對伊朗持續封鎖荷莫茲海峽航道，赫塞斯稱，現在唯一的阻礙就是伊朗持續射擊來往船隻，若伊朗停止這麼做，海峽是開放的；赫塞斯說，這也是為什麼美軍的主要目標只一就是摧毀伊朗海軍。

川普日前拋出由美國海軍護送油船通過海峽的選項，不過美軍至今尚未證實執行相關任務。國防部13日也未提出明確時間表，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，美國希望依據現行的軍事目標來安全地、聰明地做這件事；赫塞斯則表示，這會是國防部的任務為此做出計畫，讓總統得以有選項。

12日在伊拉克領空墜毀的美軍空中加油機，13日已確認機上6人都已身亡，使美軍目前死亡人數累計到13人。