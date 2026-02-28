川普提「友善接管」古巴 哈瓦那否認與美會談

古巴首都哈瓦那街頭，一名男子正在上修理自行車輪胎。美國先前切斷古巴的石油供應，導致燃料短缺。(路透)

美國與古巴 緊張關係持續升溫的同時，川普 總統不排除「友好接管」古巴的可能性，同時透露國務卿魯比歐 正與古巴展開高層對話，但哈瓦那否認川普這一說法。

綜合路透等媒體報導，川普27日離開白宮準備前往德州時，不但向記者自爆魯比歐正與古巴高層處理雙方關係問題，甚至還提出「友好接管」古巴的可能性。

川普並未說明所謂「友好接管」的具體形式與時間表，但指出魯比歐正與古巴「非常高層級」處理談判事宜，形容古巴「沒有錢、沒有石油、沒有食物，確實是深陷困境的國家，他們希望得到我們幫助」，「經過多年之後，我們很有可能最終友好接管古巴」。

美方傳與卡斯楚外孫密談

古巴政府回應表示，沒有與美國舉行任何高級會談。然而也沒有直接否認媒體早前報導稱，美國官員正在與古巴前總統、94歲實質領袖勞爾．卡斯楚(Raul Castro)的外孫祕密會談。

法新社及Axios報導，94歲的勞爾．卡斯楚，向被美國視為古巴真正的決策者，但其41歲外孫勞爾．季勒摩．羅德里格斯．卡斯楚(Raul Guillermo Rodriguez Castro)則被視為現代化推動者。

報導指出，古巴裔的魯比歐與羅德里格斯．卡斯楚是繞過古巴官方管道祕密會談，魯比歐及其團隊同時認為，羅德里格斯．卡斯楚及其圈子是代表年輕、注重營商經濟的古巴人，認為共產主義革命已失敗，重視與美國和解。

邁阿密先驅報(Miami Herald)26日報導，與魯比歐關係密切的美國官員，本周初在聖克里斯多福及尼維斯(St. Kitts and Nevis)出席加勒比共同體區域會議期間再次密談。

Axios引述川普政府一名高層官員指出，美方不會將這些接觸稱為談判，而是更像關於未來的討論。這名官員又說，美國政府的立場是古巴政權必須更迭，具體方式由川普總統決定，但他尚未定奪，魯比歐仍與羅德里格斯．卡斯楚協商。