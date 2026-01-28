我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

NASA飛機起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告

中央社即時報導
美國國務卿盧比歐。(路透)
美國國務卿盧比歐。(路透)

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計28日赴國會作證，警告石油資源豐富的委內瑞拉領導人若未配合美國要求，恐將面臨其前任馬杜洛（Nicolás Maduro）被美國推翻的下場。

法新社報導，根據事先準備好的證詞內容，盧比歐將在聯邦參議院外交關係委員會上表示，曾任委內瑞拉副總統、目前擔任代理總統的羅德里格斯（Delcy Rodríguez）「非常清楚馬杜洛的下場」。

盧比歐將指出：「我們認為，她的自身利益與推進我們的關鍵目標是一致的。」

盧比歐還表示：「請務必明白，正如總統（川普）所言，如果其他手段失敗，我們已準備動用武力，以確保最大程度的合作。」

在民主黨人近幾週指控川普政府誤導國會、並在動用武力時逾越職權後，曾任聯邦參議員的盧比歐同意出席委員會作證。

美國突擊隊1月3日突襲卡拉卡斯（Caracas），抓捕長期與華府對立的左派人物、前委內瑞拉領導人馬杜洛，以及他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。這對夫婦隨後被押送至紐約，面對美國提出的毒品販運指控，兩人否認所有罪名。

盧比歐在證詞中力挺這次行動，稱美國「逮捕兩名毒品走私犯」，形容馬杜洛是「已遭起訴的毒品販子，而非合法的國家元首」。

他說：「整個行動未造成任何一名美國人喪生，也沒有形成持續的軍事佔領…歷史上很少有案例，能以如此低的代價取得如此巨大的成果。」

不過，委內瑞拉官員表示，超過100人在這次突襲行動中喪生，包括試圖保護馬杜洛、但未成功的委內瑞拉人與古巴人。

盧比歐 馬杜洛 委內瑞拉

上一則

華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事

延伸閱讀

衛報：馬杜洛被捕前 委國現任臨時總統已承諾與美合作

衛報：馬杜洛被捕前 委國現任臨時總統已承諾與美合作
美國允許中國進口委內瑞拉石油 但不得壓低價格

美國允許中國進口委內瑞拉石油 但不得壓低價格
罷黜馬杜洛後乘勝追擊 傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

罷黜馬杜洛後乘勝追擊 傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權
獲川普支持 委內瑞拉臨時總統將訪問美國

獲川普支持 委內瑞拉臨時總統將訪問美國

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響

川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響