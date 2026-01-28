赴國會作證前 盧比歐對委內瑞拉領導人發出強硬警告

美國國務卿盧比歐。(路透)

美國國務卿盧比歐 （Marco Rubio）預計28日赴國會作證，警告石油資源豐富的委內瑞拉 領導人若未配合美國要求，恐將面臨其前任馬杜洛 （Nicolás Maduro）被美國推翻的下場。

法新社報導，根據事先準備好的證詞內容，盧比歐將在聯邦參議院外交關係委員會上表示，曾任委內瑞拉副總統、目前擔任代理總統的羅德里格斯（Delcy Rodríguez）「非常清楚馬杜洛的下場」。

盧比歐將指出：「我們認為，她的自身利益與推進我們的關鍵目標是一致的。」

盧比歐還表示：「請務必明白，正如總統（川普）所言，如果其他手段失敗，我們已準備動用武力，以確保最大程度的合作。」

在民主黨人近幾週指控川普政府誤導國會、並在動用武力時逾越職權後，曾任聯邦參議員的盧比歐同意出席委員會作證。

美國突擊隊1月3日突襲卡拉卡斯（Caracas），抓捕長期與華府對立的左派人物、前委內瑞拉領導人馬杜洛，以及他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。這對夫婦隨後被押送至紐約，面對美國提出的毒品販運指控，兩人否認所有罪名。

盧比歐在證詞中力挺這次行動，稱美國「逮捕兩名毒品走私犯」，形容馬杜洛是「已遭起訴的毒品販子，而非合法的國家元首」。

他說：「整個行動未造成任何一名美國人喪生，也沒有形成持續的軍事佔領…歷史上很少有案例，能以如此低的代價取得如此巨大的成果。」

不過，委內瑞拉官員表示，超過100人在這次突襲行動中喪生，包括試圖保護馬杜洛、但未成功的委內瑞拉人與古巴人。