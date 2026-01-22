百年來首次 加拿大兵推「美國入侵」 最快2天內被攻破

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
在川普總統多次公開表示加拿大應成為美國第51州之後，加拿大軍方針對假想美軍可能入侵，制定了模擬反制計畫。圖為川普模型和加拿大國旗。(路透資料照片)
在川普總統多次公開表示加拿大應成為美國第51州之後，加拿大軍方針對假想美軍可能入侵，制定了模擬反制計畫。圖為川普模型和加拿大國旗。(路透資料照片)

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）報導，高層官員透露，在川普總統多次公開表示加拿大應成為美國第51州之後，加拿大軍方針對假想美軍可能入侵，制定了模擬反制計畫。這是渥太華百年來首次針對南邊鄰國美國可能進犯而進行推演。

官員指出，根據兵推，若美軍自南方發動攻勢，預料將在一周內、甚至最快兩天內，攻破加拿大陸海戰略要地。由於美國擁有壓倒性實力，加拿大將不得不訴諸非常規作戰。計畫文件還顯示，加拿大將要求盟友如英國或法國提供援助。

該兵推模型排除徵兵制，同時預測，加拿大將被迫採取類似阿富汗聖戰士（Mujahedeen）於美軍占領阿富汗20年期間，對美軍使用的反抗戰術；例如，透過非正規軍隊和武裝平民進行游擊式伏擊；此外，無人機也可能對入侵美軍造成最大傷亡，如同烏克蘭軍隊對俄羅斯所做那樣。

兵推模型明確指出，美國攻擊加拿大可能性極低。但模型也強調，在川普領導下，美國正逐漸偏離二戰結束以來它扮演的西方聯盟基石角色。 

報導顯示，加拿大陸軍有7萬1500名現役軍人和3萬名預備役人員，與擁有280萬兵力的美國陸軍相形見絀。美國陸戰隊約有18萬6000名現役軍人，最有可能對加拿大發動進攻。

加拿大國防參謀長卡里尼昂（Jennie Carignan）將軍去年曾警告，加拿大軍備不足，或許無法應對傳統及非傳統威脅。為彌補兵力缺口，卡里尼昂曾宣布計畫組建40萬人志願預備役部隊，以阻擋任何軍隊入侵。

國防消息人士稱，若美國開始集結兵力，加拿大最多只有三個月時間來準備應對美軍陸路及海路入侵。

前加軍未來戰略規畫總指揮、退休中將戴伊（Mike Day）表示，美國真的入侵加拿大純屬「幻想」。但就算美國真的入侵加拿大，也難以長期占領所有主要城市。

戴伊表示，「他們唯一的希望，或許是學俄羅斯那樣閃電進攻基輔，看看能否讓其他地區投降。但就像烏克蘭一樣，即便我們首都淪陷，我也絕不認為我們會屈服。」

