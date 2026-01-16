川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮證實：會保留

我的頻道

中央社／華盛頓15日電
川普總統（左）15日在白宮接見委內瑞拉反對派領袖馬查多（右），馬查多將她自己獲得的諾貝爾和平獎章獻給川普，兩人與獎章合影。（路透）
川普總統（左）15日在白宮接見委內瑞拉反對派領袖馬查多（右），馬查多將她自己獲得的諾貝爾和平獎章獻給川普，兩人與獎章合影。（路透）

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，此舉被視為她在川普形塑這個南美洲國家政治未來之際試圖爭取一些影響力。

路透報導，一名白宮官員證實，川普打算保留這枚獎章。

川普15日晚間在社群媒體發文指出：「瑪莉亞（指馬查多）將她的諾貝爾和平獎獻給我，以感謝我所做的努力。這是彼此尊重的美好舉動。謝謝你，瑪麗亞！」

馬查多形容這次會面「非常好」，表示這項贈禮是為了表彰她所稱川普對委內瑞拉人民自由的承諾。

在抓捕馬杜洛（Nicolás Maduro）後，川普不考慮由馬查多取代出任委內瑞拉領導人，她試圖爭取川普的支持。

儘管馬查多將諾貝爾和平獎金質獎章獻予川普，但這項榮譽仍屬於她本人。挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）表示，諾貝爾獎不得轉讓、分享或撤回。

當被問及是否希望馬查多將獎項獻贈時，川普昨天對路透表示：「不，我沒有那麼說。是她贏得了諾貝爾和平獎。」

這場午餐會談進行約一個多小時，為兩人首次面對面會面。馬查多之後前往國會山莊，與十多位共和黨與民主黨籍參議員會面。

馬查多訪美期間，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普期待與馬查多會面，但評估馬查多目前尚未具備在短期內領導委內瑞拉所需的支持。

馬查多去年12月逃離委內瑞拉，目前正與委內瑞拉政府人士爭取獲得川普的關注。

與馬查多會面的美國民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）指出，馬查多告訴參議員，委內瑞拉目前的鎮壓情況與馬杜洛執政時期並無不同。他說，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）是位「手腕圓滑的操盤者」，在川普支持下，其地位正日益鞏固。

墨菲說：「我希望能舉行選舉，但我抱持懷疑態度。」

川普則稱，他的重點在於確保美國取得委內瑞拉石油的管道，並協助委國重建經濟。

川普曾多次稱讚羅德里格斯。川普接受路透專訪時表示：「她相當好打交道。」

羅德里格斯在國會發表年度演說中呼籲與美國進行外交接觸，並表示若有必要前往華盛頓，她會「自己走過去，而不是被拖去」。

