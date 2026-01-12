我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

美軍用聲波武器抓馬杜洛？守衛「腦袋感覺快爆炸」

編譯盧思綸／綜合報導
白宮發言人李維特轉貼一則委內瑞拉軍隊的訪問，稱美軍在抓捕馬杜洛時，動用神祕武器。(美聯社)
白宮發言人李維特轉貼一則委內瑞拉軍隊的訪問，稱美軍在抓捕馬杜洛時，動用神祕武器。(美聯社)

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)10日在社群轉發貼文，分享一名自稱效忠馬杜洛的守衛受訪，描述美軍如何運用他前所未見的先進科技，殲滅數以百計委內瑞拉士兵，逮捕馬杜洛夫婦的過程。由於這則貼文是經由李維特轉發，也引發外界討論，是否就是在代表白宮為這名委國守衛的說法背書。

根據貼文內容，一名自稱曾參與防衛馬杜洛的守衛在受訪時描述，美軍在行動中動用前所未見的技術與武器。他表示，事發當時，防區內的雷達系統突然全部失效，隨後出現大量無人機在空中盤旋，但現場人員完全無法判斷該如何應對。

這名守衛說，隨後僅有約8架直升機、20名美軍士兵垂降抵達現場。他形容，這些士兵所攜帶的並非傳統武器，而是高度先進的技術裝備，「看起來完全不像過去曾交戰過的對手」。

守衛聲稱，儘管馬杜洛衛隊人數遠超入侵美軍，但防守方幾乎沒有還手之力。他表示，美軍射擊精準且速度極快，彷彿每個士兵每分鐘可發射數百發子彈。隨後，現場出現一種難以形容的攻擊方式，「像是極為強烈的聲波」，讓他感覺頭部彷彿從內部炸裂。

他說，神祕武器攻擊後，多名同袍立刻出現流鼻血、嘔血的狀況，人員倒地無法行動，「甚至連站都站不起來」。他表示，直到訪談時仍對當時美軍的的武器心有餘悸。

委內瑞拉內政部則表示，1月3日的這起行動中，約有100名委內瑞拉安全部隊人員喪生，但目前尚不清楚是否與文中所提及的「不明武器」有直接關聯。

據「紐約郵報」報導，一名不具名的前美國情報人員指出，美軍多年來已研發「定向能武器」，可透過微波或雷射等集中能量癱瘓目標，相關技術確實可能造成流血、無法行動、劇痛或灼熱等症狀。

至於是否的確使用特殊武器，目前白宮並沒有進一步說明。

馬杜洛 委內瑞拉 白宮

上一則

NBC：中國滲透南美20年 川普委國行動難遏制

下一則

委內瑞拉民兵搜捕美公民 國務院籲「盡速離境」

延伸閱讀

中國對台灣可仿效川普活捉馬杜洛？崔天凱：不能拿來類比

中國對台灣可仿效川普活捉馬杜洛？崔天凱：不能拿來類比
唐羅主義衝擊 林佳龍：讓台灣在美優先政策不可或缺

唐羅主義衝擊 林佳龍：讓台灣在美優先政策不可或缺
美封鎖委內瑞拉水域 6艘油輪暗中駛離後又重返

美封鎖委內瑞拉水域 6艘油輪暗中駛離後又重返
美逮馬杜洛動用神秘武器？委軍倒地吐血動彈不得

美逮馬杜洛動用神秘武器？委軍倒地吐血動彈不得

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
美國海軍一架EA-18G咆哮者去年12月底在波多黎各前羅斯福路海軍基地跑道滑行。（路透）

美軍干擾委國防空功臣之一是它 助力150軍機 1架6700萬

2026-01-07 04:30
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
德州煉油廠取得來自委內瑞拉原油之後，效率提升可望讓全國油價下降。(美聯社檔案照)

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

2026-01-08 08:59

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚