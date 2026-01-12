美軍用聲波武器抓馬杜洛？守衛「腦袋感覺快爆炸」

白宮發言人李維特轉貼一則委內瑞拉軍隊的訪問，稱美軍在抓捕馬杜洛時，動用神祕武器。(美聯社)

白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)10日在社群轉發貼文，分享一名自稱效忠馬杜洛 的守衛受訪，描述美軍如何運用他前所未見的先進科技，殲滅數以百計委內瑞拉 士兵，逮捕馬杜洛夫婦的過程。由於這則貼文是經由李維特轉發，也引發外界討論，是否就是在代表白宮為這名委國守衛的說法背書。

根據貼文內容，一名自稱曾參與防衛馬杜洛的守衛在受訪時描述，美軍在行動中動用前所未見的技術與武器。他表示，事發當時，防區內的雷達系統突然全部失效，隨後出現大量無人機在空中盤旋，但現場人員完全無法判斷該如何應對。

這名守衛說，隨後僅有約8架直升機、20名美軍士兵垂降抵達現場。他形容，這些士兵所攜帶的並非傳統武器，而是高度先進的技術裝備，「看起來完全不像過去曾交戰過的對手」。

守衛聲稱，儘管馬杜洛衛隊人數遠超入侵美軍，但防守方幾乎沒有還手之力。他表示，美軍射擊精準且速度極快，彷彿每個士兵每分鐘可發射數百發子彈。隨後，現場出現一種難以形容的攻擊方式，「像是極為強烈的聲波」，讓他感覺頭部彷彿從內部炸裂。

他說，神祕武器攻擊後，多名同袍立刻出現流鼻血、嘔血的狀況，人員倒地無法行動，「甚至連站都站不起來」。他表示，直到訪談時仍對當時美軍的的武器心有餘悸。

委內瑞拉內政部則表示，1月3日的這起行動中，約有100名委內瑞拉安全部隊人員喪生，但目前尚不清楚是否與文中所提及的「不明武器」有直接關聯。

據「紐約郵報」報導，一名不具名的前美國情報人員指出，美軍多年來已研發「定向能武器」，可透過微波或雷射等集中能量癱瘓目標，相關技術確實可能造成流血、無法行動、劇痛或灼熱等症狀。

至於是否的確使用特殊武器，目前白宮並沒有進一步說明。