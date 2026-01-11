美空襲敘利亞ISIS 出動逾90枚炸彈、20架飛機 行動畫面曝光

美軍中央指揮部對敘利亞境內的ISIS目標發動大規模空襲，圖為的攻擊機在12月底的行動中，曾轟炸ISIS目標。(美聯社)

美軍中央司令部(U.S. Central Command，CENTCOM)10日下午在社交媒體平台X上發布消息，宣布已對敘利亞 境內多處伊斯蘭國恐怖組織(ISIS)目標發動了大規模空襲，同時曝光空襲行動的震撼畫面。

▲ 影片來源：YouTube＠centcom（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這次空襲行動於美東時間下午12時30分左右展開，是「鷹眼打擊行動」(Operation Hawkeye Strike)的一部分。五角大廈稱，該行動依據川普 總統於12月19日下達的命令啟動，主要在報復ISIS於去年12月13日在敘利亞歷史名城帕爾米拉(Palmyra)附近對美軍發動致命襲擊，造成兩名美軍士兵以及一名文職翻譯喪生。

去年12月，美軍曾對ISIS的基礎設施和武器發動攻擊。

CENTCOM發言人霍金斯(Tim Hawkins)表示，10日的行動中，超過35個目標遭到打擊。行動中使用了超過90枚精確導引炸彈，並出動超過20架飛機。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在社交媒體X上就此次打擊行動發文稱：「我們永不忘記，永不放棄。」

軍方指出，這次空襲的目標是敘利亞境內的伊斯蘭國恐怖組織，美方持續致力於兌現承諾，其中就是根除針對美方作戰人員的伊斯蘭恐怖主義、防止未來襲擊以及保護美國及其盟友部隊在敘利亞地區的安全，美方及其盟友將繼續追捕企圖傷害美國的恐怖分子。

CENTCOM在一份聲明中強調，「我們的訊息仍然強烈。如果你傷害我們的作戰人員，無論你如何試圖逃避法律制裁，我們都會在世界任何地方找到你並擊斃你。」

這次空襲發生之際，美國敘利亞問題特使巴瑞克(Tom Barrack)表示，他已在敘利亞首都大馬士革 會見了敘利亞新領導層，討論該國的未來。巴瑞克在X平台上說，「今天，我代表川普總統和國務卿魯比歐(Marco Rubio)，在大馬士革會見了敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)、外交部長希巴尼(Asaad al-Shaibani)及其團隊成員。」。

敘利亞總統夏拉於去年11月訪問白宮並與川普進行會面。之後，敘利亞正式加入美國領導的國際聯盟，共同打擊ISIS殘餘勢力。