明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

北約為了格陵蘭內戰？美軍若入侵 丹麥1952年「立即開火」軍規仍有效

編譯周辰陽／即時報導
丹麥一名士兵2025年12月17日在斯卡爾斯特魯普（Skalstrup）空軍基地查看NASAMS防空系統。（路透）
美國川普政府近日威脅，不排除出兵奪取丹麥所屬的格陵蘭島。白宮副幕僚長米勒更嗆聲表示：「沒人會為了格陵蘭的未來，與美國軍事對抗。」但英國媒體報導指出，丹麥國防部7日證實，依據1952年沿用至今的軍事規定，丹麥士兵一旦遭遇入侵，無需等待上級命令，即可「立即」對入侵部隊開火。

每日郵報與LBC報導，一名美方資深官員近日透露，美國總統川普及其高級顧問正評估多項選項，包括直接購買格陵蘭，或由美國接管該島的防衛事務。白宮並以威脅性口吻表示，「動用美軍永遠是一個選項」，並警告稱，儘管北約領導人提出抗議，這個問題「不會就此消失」。

根據丹麥報紙「貝林時報」（Berlingske）報導，1952年的規定指出，若發生入侵，「受攻擊部隊必須立即投入戰鬥，無需等待或尋求命令，即便相關指揮官尚未得知已宣戰或進入戰爭狀態」。

丹麥國防部向貝林時報表示：「關於在國家遭受攻擊及戰爭期間採取軍事防禦預防措施的命令，仍然有效。」英梅解讀指出，這意味著美國若決定入侵格陵蘭，丹麥軍隊將先開火再說。

根據此前新聞，美國對委內瑞拉動武引發外界對川普盯上格陵蘭疑慮。米勒5日接受CNN訪問時聲稱，川普政府正式立場是格陵蘭應成為美國一部分，美國有權拿下該島，「我們活在由實力支配的現實世界」，還說「沒人會為了格陵蘭的未來，與美國軍事對抗」，並表示現實世界是由軍力、權力支配，「這自古以來就是世界的鐵律」。

