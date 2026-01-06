安理會緊急會議 美敵友皆批攻擊委國 美大使：未開戰也未占領

聯合國安理會5日緊急討論川普政府逮捕馬杜洛一案，美國駐聯合國大使沃茲為美國辯護，指馬杜洛早已被美方起訴。（路透）

聯合國 安理會5日緊急會議上，成員國無論與美國是敵是友，均對美軍活捉委內瑞拉 總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)的軍事行動表示反對。美國駐聯合國大使沃茲(Mike Waltz)為美國在委內瑞拉的軍事行動辯護說，美國不是對委內瑞拉或委國人民開戰，馬杜洛是毒品犯罪逃犯，不是國家元首。

委總統府外傳槍響 現無人機

另，委內瑞拉首都卡拉卡斯總統府觀花宮(Miraflores Palace)附近，當地時間5日晚傳出激烈槍聲，尚不清楚原因為何。有線電視新聞網(CNN)定位影片顯示，夜空中疑似看見無人機的燈光，以及防空火力射擊的畫面。

據BNO新聞(BNO News)報導，目擊者表示，事發前疑有人在觀花宮周邊發現無人機，隨後安全部隊朝空中開火；另有報導推測，現場可能因誤判內部或友軍無人機而引發混亂。

另有更多網路影像顯示，觀花宮周邊持續傳出槍聲且可看見武裝人員行動。

聯合國安理會緊急會議在位於曼哈頓中城的聯合國總部召開時，馬杜洛與佛羅雷斯(Cilia Flores)就在相隔3哩的曼哈頓下城聯邦法院出庭。

安理會是聯合國最有權力的機構，在緊急會議上某些國家直言不諱，某些國家措詞委婉，但都批評川普總統武力干預委內瑞拉，以及川普透露可能以打擊毒品走私為由把軍事行動擴大到哥倫比亞、墨西哥等國。川普同時重申美國基於國家安全利益必須取得丹麥領地格陵蘭。

丹麥駐聯合國大使拉森(Christina Markus Lassen)發言時譴責美國想要接管格陵蘭，但沒有點名北約(NATO)盟友，僅說：「邊界不可侵犯不容討價還價。」拉森同時維護委內瑞拉主權表示，任何國家都不應企圖以武力威脅或其他違反國際法的手段影響委國政治結果。

沃茲發言說，美國並沒有占領委內瑞拉，這是一次「精準的執法行動」(surgical law enforcement operation)。

沃茲發言時對其他安理會成員國提問：「如果聯合國給予非法毒品恐怖主義分子比照民主選舉產生總統或元首的合法待遇，這到底算是什麼樣的組織？」他表示，馬杜洛和妻子雙雙落網並面臨毒品罪名起訴，將讓拉丁美洲變得更安全。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)發表聲明說，對於1月3日軍事行動並未尊重國際法規範深表關切。古特瑞斯說，美國的「嚴重」行動恐成為未來國家之間關係演變的前例。

中國、俄羅斯在會上呼籲聯合國團結一致，拒絕美國回到「無法無天的時代」(era of lawlessness)。中俄兩國要求美國停止更多軍事行動，並且釋放馬杜洛夫婦。

這是安理會最近第二次因為美國對委內瑞拉採取軍事行動而召開緊急會議。上一次開會是2025年9月，討論美國對委內瑞拉毒品船隻發動致命攻擊。