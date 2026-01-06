「唐羅主義」興起？川普猛提原油礦藏 格陵蘭也成目標

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統的第二任期國際戰略重回19世紀的「門羅主義」，以領導西半球為主，尤其在推翻馬杜洛政權之後，被稱為「唐羅主義」。（路透）
川普總統的第二任期國際戰略重回19世紀的「門羅主義」，以領導西半球為主，尤其在推翻馬杜洛政權之後，被稱為「唐羅主義」。（路透）

委國總統馬杜洛是個強硬的社會主義獨裁領導人，帶給人民難以計數的苦難、與美國對手結盟、涉嫌販毒，驅使委國人民大量出逃到周邊地區，種種原因似乎都讓美國有正當理由出手干預。不過川普總統提到抓捕馬杜洛行動時，一再提到原油礦藏，似乎預示著「唐羅主義」（Donroe Doctrine）興起，將更積極地「捍衛」美洲資源，連格陵蘭也可能成為目標。

華爾街日報報導，川普多次提到委內瑞拉過去曾沒收美國石油資產，他有意將其收回，「那個國家坐擁豐富能源，我們需要那些能源為我們自己所用。」川普也表示美國在西半球的行動將以類似經濟邏輯為依據，他稱之為「門羅主義的川普補充原則(Trump corollary to the Monroe Doctrine)」，而其他人則稱之為「唐羅主義」。

川普強調，美國絕不會允許外國勢力掠奪人民或把美國趕出西半球，是否有能力保護對國安最重要的商業、領土、資源將決定未來。

前總統門羅。(取自維基百科)
前總統門羅。(取自維基百科)

19世紀末門羅主義染上帝國主義色彩，約是從麥金利(William McKinley)與羅斯福(Theodore Roosevelt)總統任內成形，吞併夏威夷、從西班牙手中奪取了波多黎各、菲律賓與關島，並煽動巴拿馬從哥倫比亞獨立，以便興建巴拿馬運河。川普則是介入宏都拉斯、阿根廷選舉，談過收回巴拿馬運河，甚至讓加拿大成為美國第51州，他近期最關注的可能是格陵蘭。

而以現今角度來看，「唐羅主義」或許誇大了自然資源的重要性。美國財富的主要動力早已不是農業與原物料，而是科技、服務業、人力資本，如資源豐富的阿拉斯加，淨人口外流已超過十年；格陵蘭則依賴丹麥補貼，全島僅有兩座仍在運作的礦場，稀土蘊藏量實際上還低於美國本土。

即使如此，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)之妻、曾在川普政府任職顧問的凱蒂(Katie Miller)3日深夜在X平台上發文，貼出著色為美國國旗的格陵蘭地圖，內文只寫了「SOON」（很快）。

1823年美國總統門羅發表聲明，指稱歐洲國家不應插手美洲事務，這個重要的外交政策...
1823年美國總統門羅發表聲明，指稱歐洲國家不應插手美洲事務，這個重要的外交政策延續到二次大戰之前。圖為門羅向第18屆國會發表的咨文。（取材自國家檔案局）

