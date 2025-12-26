我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

美烏20點和平草案 領土、核電廠控制權無共識

編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭國家衛隊知名的「卡爾蒂亞軍團」24日平安夜在前線戰地吃克難聖誕晚餐。(路透)
烏克蘭國家衛隊知名的「卡爾蒂亞軍團」24日平安夜在前線戰地吃克難聖誕晚餐。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基24日首次概述美烏討論的「20點俄烏和平方案」重點。他表明，該提案可能成為未來結束俄烏戰爭的協議基礎。

在經歷數周談判，並修改此前被視為傾向支持多項俄羅斯主要訴求的28點方案為20點方案後，澤倫斯基24日說，美烏在兩個關鍵點上仍未達成共識，即烏克蘭領土及札波羅熱核電廠的控制權。他呼籲與川普總統舉行會談，解決這些分歧。

克里姆林宮發言人佩斯科夫25日說，俄國特使將從美國帶回的調解烏克蘭問題相關文件上呈俄國總統普亭；克宮正進行分析，將按他的決斷持續與美方溝通。

上述兩項方案的主要不同之處，包括烏克蘭武裝部隊規模的上限從60萬員增至80萬，增幅達1/3；原本只寫烏克蘭將獲「可靠」的安全保障，但並未具體詳述，這次載明美國及其領導的北約(NATO)和歐洲各國，將向烏克蘭提供和北約盟約第五條集體防禦相當的安全保障。

20點方案還要求俄國在其所有必要法律與批准的文件中，確立不侵略歐洲及烏克蘭的政策，包含在俄國國會下議院「國家院」(國家杜馬)以壓倒性多數通過；該方案也未要求烏克蘭同意在憲法中明訂不加入北約，並讓烏克蘭在明確規定的時日成為歐盟正式會員國；該方案另要求烏克蘭必須在簽署協議後，盡快舉行總統大選。

彭博24日引述一名接近克宮的人士報導，俄方將尋求對上述20點方案做關鍵的修改，包含再限縮烏克蘭武裝部隊的規模。

另外，俄烏兩軍於聖誕節前夕仍在前線交鋒。由於久攻烏東後勤樞紐波克羅夫斯克未果，俄軍加強對頓內次克州城鎮米爾諾格勒的攻勢。烏克蘭空降突擊兵第七軍團在社媒TG說，烏軍已加強防禦部署。

烏克蘭 俄國 北約

上一則

CNN點名2026權力關鍵年 全球7大事「台海入列」

下一則

受夠華府兩黨惡鬥 10共和黨議員改選州長

延伸閱讀

聚焦結束俄烏戰爭 澤倫斯基：與美國特使有「非常好」會談

聚焦結束俄烏戰爭 澤倫斯基：與美國特使有「非常好」會談
烏美20點和平草案曝光 僅領土與核電廠控制權未談攏

烏美20點和平草案曝光 僅領土與核電廠控制權未談攏
澤倫斯基公布美烏和平計畫 納烏訴求但領土爭議仍棘手

澤倫斯基公布美烏和平計畫 納烏訴求但領土爭議仍棘手
美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單