美烏20點和平草案 領土、核電廠控制權無共識

烏克蘭國家衛隊知名的「卡爾蒂亞軍團」24日平安夜在前線戰地吃克難聖誕晚餐。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基24日首次概述美烏討論的「20點俄烏和平方案」重點。他表明，該提案可能成為未來結束俄烏戰爭的協議基礎。

在經歷數周談判，並修改此前被視為傾向支持多項俄羅斯主要訴求的28點方案為20點方案後，澤倫斯基24日說，美烏在兩個關鍵點上仍未達成共識，即烏克蘭領土及札波羅熱核電廠的控制權。他呼籲與川普總統舉行會談，解決這些分歧。

克里姆林宮發言人佩斯科夫25日說，俄國 特使將從美國帶回的調解烏克蘭問題相關文件上呈俄國總統普亭；克宮正進行分析，將按他的決斷持續與美方溝通。

上述兩項方案的主要不同之處，包括烏克蘭武裝部隊規模的上限從60萬員增至80萬，增幅達1/3；原本只寫烏克蘭將獲「可靠」的安全保障，但並未具體詳述，這次載明美國及其領導的北約 (NATO)和歐洲各國，將向烏克蘭提供和北約盟約第五條集體防禦相當的安全保障。

20點方案還要求俄國在其所有必要法律與批准的文件中，確立不侵略歐洲及烏克蘭的政策，包含在俄國國會下議院「國家院」(國家杜馬)以壓倒性多數通過；該方案也未要求烏克蘭同意在憲法中明訂不加入北約，並讓烏克蘭在明確規定的時日成為歐盟正式會員國；該方案另要求烏克蘭必須在簽署協議後，盡快舉行總統大選。

彭博24日引述一名接近克宮的人士報導，俄方將尋求對上述20點方案做關鍵的修改，包含再限縮烏克蘭武裝部隊的規模。

另外，俄烏兩軍於聖誕節前夕仍在前線交鋒。由於久攻烏東後勤樞紐波克羅夫斯克未果，俄軍加強對頓內次克州城鎮米爾諾格勒的攻勢。烏克蘭空降突擊兵第七軍團在社媒TG說，烏軍已加強防禦部署。