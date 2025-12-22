世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

川普總統22日在佛州海湖莊園宣布美國海軍新的黃金艦隊計畫，推出「川普級」新型戰艦，身旁示意圖寫著首艦名稱為「挑戰號」。(路透)

川普 總統22日宣布，計畫建造2艘全新的「川普級」（Trump class）戰艦，形容這是一種優於現有艦艇的作戰船艦，將用以取代他口中「老舊、疲乏且已過時」的美國艦隊。

天空新聞與CNN報導，川普在國防部 長赫塞斯 、海軍部長費蘭（John Phelan）及國務卿魯比歐陪同下舉行記者會，證實他已批准相關計畫，讓美國海軍開始建造2艘新的戰艦。他表示，這批戰艦「將有助於維持美國軍事霸權、重振美國造船業，並讓全世界的敵人心生畏懼」。

記者會現場展示多張「川普級」戰艦出海的示意圖，川普則表示將親自參與設計，但未在發言中直接使用「川普級」一詞。他說：「從來沒有過像這樣的艦艇，這些設計已經構思多年，將是速度最快、規模遠遠最大的戰艦，威力更比歷來建造過的任何戰艦強大一百倍，將成為世界歷史上最大的戰艦。」

「川普級」戰艦將成為川普下令為海軍打造的全新「黃金艦隊」的一部分，目的是更有效因應中國大陸及其他對手，並更貼近他本人的美學標準。川普表示：「美國海軍將與我一同主導這些艦艇的設計，因為我是一個非常有美感的人。」他還說，新一代「川普級」戰艦的建造將從2艘開始，最終會擴展為一支由20至25艘組成的艦隊，將成為「美國海軍艦隊的旗艦」，

川普透露，這些軍艦將以鋼材打造，排水量約3萬至4萬噸，將在美國建造，配備「最高等級的艦砲與飛彈」、極音速武器、電磁軌道砲、巡弋飛彈，以及「世界上最先進的雷射」，這些新型戰艦將成為有史以來建造過最大的戰艦，還說「這些船將由AI高度控制」，但未作出任何說明。

CNN指出，若以川普之名命名一個艦級，意味著他的名字未來也可能實際冠在一艘美國軍艦上，但這樣的安排恐怕仍需多年時間才能實現。

報導指出，每一個艦級通常都代表一套全新設計，並依慣例以該設計下建造的第一艘艦艇命名。若川普以自身姓名指定該艦級，且美國海軍遵循此一傳統，則依22日公布的設計所建造的首艦理論上將命名為「川普號」（USS Trump）。不過，現場展示的海報顯示，該艦名稱為「挑戰號」（USS Defiant）。

▼收聽一洲焦點Podcast：