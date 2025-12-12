我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

美擴大制裁馬杜洛3親戚、6油輪 恐波及最大買主中國

編譯陳韻涵／綜合報導
美國11日對委內瑞拉實施新一波制裁，針對委國總統馬杜洛妻子的三個侄子。圖為馬杜洛。(美聯社)
美國11日對委內瑞拉實施新一波制裁，針對委國總統馬杜洛妻子的三個侄子。圖為馬杜洛。(美聯社)

美國11日對委內瑞拉實施新一波制裁，針對委國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)妻子的三個侄子，以及他們公司名下的航運公司與六艘原油油輪，這波制裁可能影響委國最大買家中國。

路透報導，新一波制裁的時機恰逢美國加強在加勒比海南部的軍事部署，以及川普總統力促馬杜洛下台之際；川普10日表示，美方在委國沿岸扣押一艘遭制裁的油輪。

財政部發出聲明表示，美方已對六家運輸委國石油的航運公司，以及六艘原油油輪祭出制裁，指受制裁的油輪「涉入詐欺和不安全的航運行為，且持續挹注馬杜洛的貪腐毒品恐怖主義政權」。

遭美方制裁的其中四艘油輪懸掛巴拿馬國旗，包括2002年建造的「H. Constance號」和2003年建造的「Lattafa號」，另外兩艘分別懸掛庫克群島和香港旗幟。

委內瑞拉國營石油公司內部航運文件顯示，遇襲的船隻為最近在委國裝載原油的超級油輪。

委內瑞拉第一夫人西莉亞‧佛羅雷斯(Cilia Flores)的三名侄子也面臨制裁，其中佛蘭基‧佛羅雷斯(Franqui Flores)及艾佛瑞恩‧佛羅雷斯(Efrain A.C. Flores)曾於2015年在海地遭美國聯邦緝毒署誘捕。

這兩人於2016年被定罪，判處18年徒刑，罪名為企圖進行數以百萬計美元的古柯鹼交易，但他們已於2022年美委換囚時獲釋。

另據非營利媒體「對話」(The Conversation)報導，自馬杜洛的前一任委國總統查維斯(Hugo Chávez)於1999年掌權以來，積極倡議「多極(multipolar)國際秩序」，隨著北京在政治與經濟上的實力提升，此概念逐漸在全球獲得廣泛支持。

中國一直是委內瑞拉不可或缺的貿易夥伴，且是委國石油的主要目的地；中國去年平均每天從委國進口約26萬8000桶原油，實際數量可能更多，因為委國石油經常以不當標記規避美國制裁。

對中國而言，委國石油具戰略重要性；中方持續努力實現自然資源來源多元化的目標，以維持中國在全球廉價製造業領域的優勢地位，並擺脫對中東石油的依賴。

川普近期揚言對委國採取軍事行動，外界普遍解讀為，川普戰略有挑戰中國在委國的利益，及其在拉丁美洲影響力的意味。

