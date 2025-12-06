我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

中央社／華盛頓5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(左起)、墨西哥總統薛恩鮑姆和加拿大總理卡尼5日會面。圖為三人出席2026年世界盃足球賽分組抽籤儀式。（路透）
川普總統(左起)、墨西哥總統薛恩鮑姆和加拿大總理卡尼5日會面。圖為三人出席2026年世界盃足球賽分組抽籤儀式。（路透）

川普總統5日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）會面，會談內容部分聚焦於北美自由貿易協定的未來。

法新社報導，美加墨三國領袖是在華府舉行的2026年世界盃足球賽抽籤儀式場邊會晤。本屆世足賽事將由加拿大、墨西哥及美國共同主辦。

卡尼的發言人尚普（Audrey Champoux）透過電子郵件表示：「三位領袖會晤了約45分鐘。」她補充說：「他們已同意繼續在CUSMA上共同合作。」CUSMA是現行三國間自由貿易協定的加拿大方面縮寫，美國方面則稱之為「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）。

美墨加協定是在川普的第一個總統任期內達成。

川普已對不屬於美墨加協定範圍內的加拿大和墨西哥出口商品課徵高額關稅，華府正尋求於明年重新協商這份協定。

今天的會談是川普與薛恩鮑姆的首次會面。

自川普重返執政以來，卡尼已兩度訪問白宮，但這是他與川普自一場因反關稅廣告引發的爭端而暫停貿易談判以來，除了在韓國一場峰會上的短暫會面外，首次正式會晤。

川普也曾揚言，若加墨兩國未能遏止跨境移民和毒品販運，將施以進一步懲罰，並曾表示「若對墨西哥境內的毒梟目標發動空襲也無妨」，這番言論令薛恩鮑姆感到不滿。

川普 墨西哥 加拿大

上一則

紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策 民主價值丟進垃圾桶

下一則

世界盃抽籤儀式上川普搶盡鋒頭 領和平獎、大跳YMCA

延伸閱讀

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路
周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話 措詞嚴厲

周刊文春雜誌：日官員透露川普與高市早苗通話 措詞嚴厲
紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策 民主價值丟進垃圾桶

紐時：川普新版國家安全戰略把賺錢寫進國策 民主價值丟進垃圾桶
川普關稅案裁決可望新年前後出爐 最高法院明春再戰出生公民權

川普關稅案裁決可望新年前後出爐 最高法院明春再戰出生公民權

熱門新聞

華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡