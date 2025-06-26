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先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

北約通過軍費占GDP的5% 西班牙只願給2.1% 川普不滿

編譯高詣軒／綜合報導
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北約領袖25日在一場為川普總統量身訂做的峰會後發表五點簡短聲明，支持大幅增加國防開支，並重申對集體防禦的承諾。圖為英國首相施凱爾觀看英國與荷蘭軍人演訓。(美聯社)
北約領袖25日在一場為川普總統量身訂做的峰會後發表五點簡短聲明，支持大幅增加國防開支，並重申對集體防禦的承諾。圖為英國首相施凱爾觀看英國與荷蘭軍人演訓。(美聯社)

北約(NATO)成員國25日發布峰會聲明，承諾在未來十年達成國防費用占國內生產毛額(GDP)的5%目標，其中3.5%用於核心國防開支，1.5%用於網路安全和基礎設施等更廣泛安全相關領域。路透報導，這比起以往軍費達GDP的2%目標將大增，該聲明也「重申對集體防衛堅如鋼鐵的承諾」。

秘書長呂特(Mark Rutte)在峰會後記者會上表示，歐洲盟國和加拿大將付出更多、承擔更大責任，使北約成為「更公平」的同盟。

北約組織年度峰會在海牙舉行，32個盟國領導人會後發表上述聲明。秘書長呂特說，這項決定將使北約更強大、更公平、更具殺傷力。

分析人士指出，這一妥協的結果，讓川普總統可以聲稱勝利，實際上也為歐洲幾個財政吃緊的政府留餘地。英國金融時報報導，這次北約聲明內文寫的是「盟國同意」前述5%開支承諾；先前聲明草稿卻是寫「我們同意」，但該版本遭西班牙否決。

西班牙已說過，該國不需達到5%目標，只需2.1%就足以滿足北約核心軍事要求。川普批評這對其他成員國「非常不公平」。他威脅將與西班牙簽訂更苛的貿易協議

大多數北約國家支持前述5%的承諾，不僅是考量俄國入侵烏克蘭，安撫川普或許也是原因。

呂特在記者會上被多家媒體連番問到，這次峰會被形容為「川普峰會」，盟國是否為了取悅川普而同意美國所要求的5%軍費占比目標，萬一明年川普又想要更多怎麼辦。

呂特表示，他跟川普認識達十年，「我相信他，他是一個有實力且追求和平的人」。

川普24日在專機上向隨行記者談到北公第五條的共同防禦條款時，回應是否遵守該條「取決於如何定義」，呂特25日在記者會表示，第五條內容清楚，不會有不同解讀。

北約盟國在宣言中同意每年提交報告檢視其為達標所做的努力，並將在2029年作一次總檢討，屆時並將評估戰略環境、更新北約軍力目標(NATO Capability Targets)。

川普總統(左)和北約秘書長呂特25日在海牙北約峰會閉幕式上。(路透)
川普總統(左)和北約秘書長呂特25日在海牙北約峰會閉幕式上。(路透)

北約 川普 貿易協議

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