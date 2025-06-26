北約峰會「快狠準」將軍費增至GDP的5% 一切為滿足川普

川普總統(左)和北約秘書長呂特25日在海牙北約峰會閉幕式上。(美聯社)

北約 32個盟國領導人在短時間即端出同意將軍費提高到占國內生產毛額(GDP)的5%的共識，這場會議充滿川普 元素，北約秘書長呂特(Mark Rutte)手腕的「絲滑」，也成國際注目焦點。

這是川普第二任期第一場北約年度峰會，中央社發自海牙的分析指稱，這場自然充滿了為配合川普的「快狠準」。

中央社分析，「快」是指是將川普與其他31個北約盟國領導人排排坐一起開的高峰會主秀，壓縮到只有一場，且僅兩個半小時，以免川普沒耐心聽眾人輪番發言，或可能因議程冗長而遲到早退。

「狠」是指這次不再像前兩年都安排北約32國元首或政府領導人與烏克蘭 、印太四國分別舉行的高峰會，烏克蘭議題降到外交部長層級開會。峰會前夕加碼安排川普與日本、南韓、澳洲、紐西蘭的會談，後來也在日、韓最高領導人確定缺席下，臨時再改成只有北約秘書長呂特與印太四國代表開會。

「準」則是峰會結論宣言內容不再冗長描述全球安全挑戰，只用短短四段直接鎖定軍費提高到占國內生產毛額(GDP)5%、重申對公約第五條共同防禦的承諾、促進歐美國防工業合作增產等。

呂特在24日發給川普幾段極盡奉承的訊息，在被川普於社群媒體公開後，引起各國媒體的關注；呂特還稱頌川普讓軍費提高到5%GDP的目標，這都受到歐洲媒體的揶揄。

中央社報導指出，這展現了呂特在歐洲政壇出名的絲滑般協調手腕，對呂特而言，能平安無事開完峰會、hold住大西洋兩岸，才是最重要的事。他不但事前縮減議程，避免川普性格添變數，在峰會召開前便協調好歐洲盟國願將軍費加碼到5%的共識，只待峰會上正式「畫押」。

其中，北約軍費「後段班」，也就是十年前盟國共同承諾國防支出占比要達2%卻直到今年才趕上的比利時、西班牙，原本都在海牙高峰會前揚言反對5%，後來比利時認知到反對無效，西班牙則在爭取到公報提高軍費的主詞從「我們(we)」改成「盟國們(allies)」後便不再堅持。

這個「具西班牙特色的英語文法」差異在於，複數的盟國可以不等同「全部的我們」，暗示西班牙有脫隊的空間。但呂特再三強調5%目標是大家一起達成，沒有例外。