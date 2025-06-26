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川普：仗已打過 美伊下周會談 可能簽署協議

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統25日在北約的記者會上警告，如果伊朗發展核武，美國還會再度攻擊。（美聯社）
川普總統25日在北約的記者會上警告，如果伊朗發展核武，美國還會再度攻擊。（美聯社）

看似薄弱的停火協議，以色列伊朗已持續遵守進入第二天；川普總統25日說，美伊兩國官員下周便將會話。美聯社分析，目前局勢讓各界對於長期和平的到來感到審慎樂觀。

川普在北大西洋公約組織(NATO)高峰會上對媒體重申，美軍上周末的轟炸行動已經摧毀伊核子設施。以色列與伊朗爆發衝突的第12天，停火協議在川普斡旋之下生效。

伊官員：不確定是否繼續相信美

對於美伊兩國官員下周將舉行的對話，川普說，到時候可能簽署協議，但不確定。他說：「在我看來，仗已經打過，戰爭結束了。」

25日稍早，一名伊朗官員則說，經過周末的美軍攻擊之後，伊朗不確定是否要繼續相信美國。

美國和伊朗即將再回到談判桌，川普總統（中）24日警告伊朗如果還發展核武，美國將再...
美國和伊朗即將再回到談判桌，川普總統（中）24日警告伊朗如果還發展核武，美國將再攻擊。（美聯社）

伊朗方面並未證實下周將與美國會談，白宮中東特使威科夫(Steve Witkoff)表示，美國與伊朗之間一直有直接與間接的溝通管道。美國與伊朗的第六回合談判原訂本月稍早在阿曼舉行，但因以色列空襲伊朗而宣告取消。

川普稍早表示，以色列與伊朗的停火協議「進行非常順利」。他說，伊朗不會有核彈，也不會進行鈾濃縮。

伊朗暫停與國際原子能總署合作

伊朗先前一直堅稱絕不放棄核子計畫，伊朗國會25日加快腳步通過停止伊朗與國際原子能總署(International Atomic Energy Agency，IAEA)合作的決議。國際原子能總署是聯合國監督組織，多年來負責觀察伊朗核子計畫。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)表示，伊朗已經準備好將在談判桌上解決問題。他也表示，伊朗不會追求擁有核武。

以色列原子能委員會(Israel Atomic Energy Commission)評估表示，以色列與美國接連攻擊後伊朗發展核子武器的能力「倒退好幾年」。

伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmail Baghaei)25日對半島電視台(Al Jazeera)表示，美軍B-2轟炸機以「碉堡剋星」(bunker buster)炸彈轟炸後，伊朗核子設施受到重大損壞。但巴蓋伊未提供細節，僅說伊朗不可能永久將國際原子能總署檢查員拒於門外，國會決議只是暫停與國際原子能總署合作，並非結束合作。他說，伊朗有權發展核能計畫。

威科夫24日晚間對福斯新聞網表示，以色列與美國已達到全面摧毀伊朗鈾濃縮能力的目標，以伊兩國沒再繼續互射飛彈，「一切都結束了」。

伊朗 以色列 川普

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