挺川普說法 魯比歐：伊關鍵核設施已毀 加巴德：伊重建需數年

國務卿魯比歐反駁美國未經核准的伊朗情報報告的論述。(路透)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)反駁美國未經核准的伊朗 情報報告的論述，指美國空襲摧毀伊朗關鍵的核武設施；國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)25日表示，新情報內容顯示，伊朗核設施已被摧毀。

紐約時報報導，魯比歐表示，美國空襲伊朗，摧毀其關鍵設施，該設施可將高濃度的濃縮鈾製成一枚具備實際用途的炸彈。

有線電視新聞網(CNN)、紐時等媒體24日引述情報官員說法報導，美軍的攻擊只會讓伊朗核計畫倒退數月，且伊朗在遇襲前已轉移大部分濃縮鈾。

魯比歐駁斥相關報導「錯誤」、不該刊登，不僅未能掌握事件全貌，也無法如實反映現況」。他說：「我一向不評論這些報導，通常最先出現的報導是錯的，刊登者另有所圖。」

魯比歐25日接受政治新聞網站Politico專訪表示，「最重要的是，他們(指伊朗)現在距離核武，比川普 總統採取這次大膽行動之前，遙遠許多」。

川普堅稱，遇襲的伊朗三處核計畫設施「全毀」；魯比歐在荷蘭北大西洋公約組織(NATO)場邊受訪的說法，比川普更謹慎，指伊朗核計畫的多個單位遭受「巨大、可觀的損害」。

國家情報總監加巴德25日在「X平台」發文寫道，「新情報證實川普一再重申的說法，伊朗核設施已被摧毀。若伊朗選擇重建，必須完全重建納坦茲(Natanz)、福爾多(Fordow)和伊斯法罕(Esfahan)這三個設施，可能需時數年」。

加巴德未說明哪些是新情報，而媒體關於伊朗初步損害的報告表示，那是初步機密評估。

加巴德25日表示，「宣傳媒體採取慣用手段，選擇性的發布部分違法洩露的機密情報評估，(故意忽略評估內容中的低可信度事實)，試圖貶損川普總統果斷的領導力，以及成功執行歷史性任務、保護美國人民安全的勇敢軍人」。

此外，中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)25日下午發表聲明表示，伊朗核計畫因此次空襲「嚴重受損」。

拉特克利夫在「X平台」發布聲明表示，「中情局根據可靠情報證實，伊朗核計畫在近期的精準空襲行動中遭到嚴重破壞，其中包括歷來可靠且準確的來源與方法所獲得的新情報；即伊朗幾處關鍵核設施已損毀，需數年時間才能重建」。