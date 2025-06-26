伊朗若重啟濃縮鈾 川普：美國會再攻擊

川普總統(左)25日在荷蘭北約峰會的記者會上堅持美軍轟炸已摧毀伊朗的關鍵濃鈾核設施，打消外界疑慮。右為國務卿魯比歐，中為防長赫塞斯。(路透)

國防情報局機密評估報告指出，美軍轟炸行動並未摧毀伊朗 核設施，只延遲伊朗核子計畫進度幾個月。川普 總統25日在荷蘭的北約峰會記者會上仍堅持伊朗核設施徹底被毀，核計畫倒退數十年，並表示伊朗若重啟濃縮鈾計畫，美國會再度攻擊。

美軍上周末的攻擊「徹底摧毀」伊朗關鍵核設施，美軍攻擊快速讓伊朗沒時間移走相關物資；他還說，美國下周將與伊朗舉行會談，可能會簽協議。

川普在記者會上多次重申，美軍攻擊已「徹底摧毀」(obliterate)伊朗核設施，並引述以色列 原子能委員會(Israel Atomic Energy Commission)及伊朗官方說法。他也認為，美軍攻擊又快又狠，伊朗方面根本來不及移動核物質，「它們非常難移動、也非常危險」。

川普還說，「我們也和看過現場的人談過」，那個地點已被完全摧毀，「我們認為所有跟核子有關的東西都在那下面」。

美軍21日發動「午夜重鎚」行動，動用B-2轟炸機投下鑽地彈空襲伊朗福爾多等三座關鍵核子設施，空襲結果是否摧毀核設施，初步評估引發爭議。川普總統本人稱關鍵核設施都被摧毀。

CNN在24日引述七名消息人士轉述國防部國防情報局機密評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗核子計畫關鍵設備，伊朗濃縮鈾庫存還在，離心機多數得以保存，轟炸重點福爾多核設施只有入口被毀，幾個月修復後就可啟用。

「空襲有如廣島原爆」

川普稱相關報導是假新聞。他25日在荷蘭海牙北約峰會會晤其他世界領袖前說，伊朗核計畫已倒退數十年，美軍的「毀滅性」攻擊徹底破壞伊朗核設施。

川普說，如果伊朗設施沒有被摧毀，伊朗政府就不會妥協並同意停火。

川普將空襲伊朗與美軍二戰用原子彈轟炸日本相提並論，他說，「我不想舉廣島的例子，也不想舉長崎的例子，但基本上這是同樣的事情，結束了戰爭」。被問到伊朗若重建核子能力，美國是否會再次襲擊？川普說，「當然會」。川普表示，他相信伊朗想要復原，不會重建核設施，而是走向外交和解。

「白宮下周對話伊朗」

英國廣播公司(BBC)報導，川普總統25日在荷蘭海牙北約峰會後舉行記者會說，白宮下周將和伊朗對話。

川普說，「我們可能簽一項協議，我不知道。對我來說，我不覺得這有那麼必要。我的意思是，他們打過戰爭，打了一仗，現在他們回到他們的世界」。

川普說，報導那些外洩情報的新聞媒體是「敗類」。陪同川普參加北約峰會的美國國務卿魯比歐也駁斥相關報導「錯誤」，未能掌握事情全貌。國防部長赫塞斯也說，聯邦調查局正在調查這起「有政治動機」的洩密事件。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmail Baghaei)25日也承認，伊朗核設施在美國、以色列反覆攻擊後「嚴重受損」(badly damaged)。

另外，路透報導，伊朗國會25日通過法案，將停止與聯合國核監督機構國際原子能總署(IAEA)的合作，並加速民用核計畫。前述法案尚須伊朗最高國家安全委員會最後批准才會實施。

伊朗和以色列24日一度短暫破壞停火，隨後在川普喊話後維持脆弱的停火。伊朗稱其飛彈突破以色列防禦系統，迫使以色列停火，總統裴澤斯基安表示，伊朗準備在談判桌上解決問題，並稱伊朗不會追求擁有核武。

以色列總理內唐亞胡則稱這次戰爭是以色列歷史性勝利，成功消滅伊朗核子威脅。他說，如果伊朗恢復其核子項目，以色列將會用同樣的決心和力量來阻撓這樣的企圖；內唐亞胡說，伊朗不能擁有核武。