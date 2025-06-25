我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

美情報評估伊朗核計畫未重創 川普親上火線痛批：假新聞

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（中）應荷蘭國王威廉．亞歷山大邀請，24日在海牙的豪斯登堡宮，與各國元首和政府首長共進晚餐。（歐新社）
美國總統川普（中）應荷蘭國王威廉．亞歷山大邀請，24日在海牙的豪斯登堡宮，與各國元首和政府首長共進晚餐。（歐新社）

美國總統川普日前下令空襲伊朗的核子設施，但CNN 24日率先獨家披露，五角大廈情報部門初步評估認為，這波打擊可能僅讓伊朗的核計畫延後數個月。繼白宮發言人李維特公開反駁後，正在荷蘭海牙參加北約峰會的川普也親上火線，怒批這是假新聞。

川普在自家「真實社群」寫道：「假新聞CNN與失敗的紐約時報一起聯手，企圖貶低史上最成功軍事打擊之一。伊朗的核子設施完全被毀！紐時和CNN正遭到民眾強烈譴責！」

BBC報導，川普中東事務特使威科夫將美國空襲伊朗的情報評估外洩稱為「叛國行為」。他接受福斯新聞採訪時表示：「這實在太離譜了，這是叛國行為，必須徹查。任何負責的人都應該被追究責任。」

威科夫還補充說，他已閱讀所有損害評估報告，表示「毫無疑問」，美國空襲的三處核設施都被「徹底摧毀」了。

川普在親自發文批假新聞前，似乎附和威科夫的評論，在「真實社群」發布了福斯訪威科夫的片段，還貼出威科夫發言的逐字稿。威科夫說：「我們在福爾多投下了12枚鑽地彈，毫無疑問擊穿了掩體，而且毫無疑問，核設施已被徹底摧毀。所以，外界那些在某種程度上聲稱我們未能達成目標的報導，實在是荒謬可笑」。

川普 伊朗 白宮

上一則

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

下一則

阻遣無證客赴第三國 法官抗最高院 白宫促大法官釐清裁決

延伸閱讀

華郵：內唐亞胡不高興 川普對付伊朗核設施「重拳出擊迅速退場」

華郵：內唐亞胡不高興 川普對付伊朗核設施「重拳出擊迅速退場」
民調：過半數反對川普空襲伊朗核設施 更不支持派出地面部隊

民調：過半數反對川普空襲伊朗核設施 更不支持派出地面部隊
烏克蘭撤回對川普的諾貝爾和平獎提名 批川普姑息普亭

烏克蘭撤回對川普的諾貝爾和平獎提名 批川普姑息普亭
是否承諾北約共同防禦？川普：取決於如何定義

是否承諾北約共同防禦？川普：取決於如何定義

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

2025-06-22 20:20
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除