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評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

傳美國防情報局稱伊核設施未摧毀 白宮：完全錯誤

記者顏伶如／綜合報導
圖為伊朗福爾多（Fordow）地下核設施22日遭到美國空襲後的衛星影像。（美聯社)
圖為伊朗福爾多（Fordow）地下核設施22日遭到美國空襲後的衛星影像。（美聯社)

美軍周末期間轟炸伊朗三座主要核子設施之後，以色列與伊朗在川普總統協調之下達成停火協議。但消息人士透露，根據美國國防情報局(Defense Intelligence Agency，DIA)初步彙整資料，美軍這波空襲並沒有消滅伊朗核子計畫的核心，只造成了退步幾個月的打擊，受到美軍轟炸的兩處核子設施雖然入口處因此封閉，地底建築卻沒有坍塌。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)反駁說，所謂評估報告的相關報導「完全錯誤」。

DIA初步報告指地底建築未塌 只讓核計畫倒退

一名知情人士說，美軍對伊朗轟炸之後，掌管中東地區美軍行動的美軍中央司令部(US Central Command)根據轟炸地點損壞程度展開評估，研判伊朗的濃縮鈾庫存並沒有被摧毀，伊朗核子計畫其實只遭受「最多退步一、兩個月」的影響。

國防情報局初步評估報告同時指出，伊朗濃縮鈾庫存在美軍轟炸之前已經移走，可能藏在秘密地點。

與川普聲稱「徹底摧毀」不符 對眾院簡報延期

隨著更多情資消息傳出，評估結果可能仍有變化。然而，國防情報局的初步評估報告，與川普總統聲稱轟炸行動「徹底摧毀」伊朗濃縮鈾設備的說法並不相符。川普24日上午重申，轟炸行動已經完全摧毀伊朗核子設施。

李維特在X平台表示，這個報告被列為「最高機密」，仍被情報界低階匿名失敗者洩露給CNN，「這份所謂的評估外洩，明顯企圖抹黑川普總統和英勇的戰機飛行員。每個人都知道你當扔下三萬磅炸彈完美擊中目標會是何種情況：徹底摧毀。」

川普政府原定24日就轟炸伊朗核設施對眾院成員進行簡報卻延期。身為眾院情報委員會成員的民主黨眾議員逵格利(Mike Quigley)說，國會議員廣泛相信，令人難堪的評估內容是川普政府延後機密簡報的原因。

以色列連續數日空襲伊朗之後，美軍以重達3萬磅的「碉堡剋星」(bunker buster)炸彈轟炸伊朗做為收尾。不過，消息人士說，美軍B-2轟炸機朝伊朗福爾多(Fordow)燃料濃縮廠、納坦茲(Natanz)濃縮鈾設施投下共計十多枚炸彈，但兩處設施的離心機與高濃縮鈾卻都沒有遭到完全摧毀。

消息人士說，遭到美軍轟炸的福爾多、納坦茲、伊斯法罕(Isfahan)三處地點主要是地面上建築嚴重毀損，包括電力設施以及將鈾轉化為製造炸彈所需金屬的地面設備。

以色列在美軍轟炸之後展開評估，也發現福爾多受到損壞的程度不如預期。以色列官員表示，美國與以色列聯手出擊，讓伊朗核子計畫倒退兩年。

某些以色列官員認為，伊朗政府可能保留規模較小的秘密濃縮鈾設施，以便在大型核子設施遭受攻擊之後，還能持續發展核武計畫。

官員說，三處轟炸地點都受到中度到重度損壞，納坦茲災情最嚴重。

美軍轟炸伊朗前，現任與前任軍方官員都曾警告說，如果要摧毀深埋在山區250呎地底下的福爾多核子設施，必須數波空襲才能完成。

美軍周末對伊朗三處核設施發動「午夜重錘」轟炸，但根據內部的機密報告，這項行動並未...
美軍周末對伊朗三處核設施發動「午夜重錘」轟炸，但根據內部的機密報告，這項行動並未摧毀伊朗核設施的核心。圖為參謀長聯席會議主席肯恩22日說明轟炸行動。（美聯社）

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