履行北約互防？川普「模稜兩可」未正面答覆 引盟友擔憂

北大西洋公約組織峰會24日在荷蘭海牙揭幕。前排左起為土耳其總統厄多安、川普總統、荷蘭國王威廉-亞歷山大伉儷、法國總統馬克宏。右後一為烏克蘭總統澤倫斯基等。(路透)

川普 總統24日在前往荷蘭海牙參加北大西洋公約組織 (NATO)峰會之際，對於媒體詢問美國是否履行北約 共同防禦保證，並未正面答覆，只表示：「這取決於你的定義。」川普模稜兩可的說法，可能再次引發歐洲盟友對他是否履行北約軍事同盟承諾的擔憂。

北約第五條又稱共同防禦條款，是北約核心條款。川普說：「第五條有很多種定義。但我致力於成為他們的朋友。」川普後來在空軍一號專機上被要求澄清時，表示他「致力拯救生命」和「致力生命和安全」；未再多作闡述。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，他完全不懷疑美國對北約及其第五條保證的承諾。第五條保證規定，對任一北約成員國的武裝攻擊就是對所有成員國的攻擊。

美聯社報導，北約成立是為了抵禦前蘇聯威脅。川普過去經常嘲笑北約，如今他在出席峰會前的這番言論，難免讓人預期他在峰會中可能會有什麼即興難測的演出。

川普2017年首次亮相北約峰會，許多人難忘他在北約總部推擠他國元首，好站在各國領袖前方。2018年峰會他開始公開質疑北約軍事聯盟的價值，指責其他成員國沒有貢獻足夠國防資金；他還提出國防開支應佔各國國內生產毛額(GDP) 4%的目標。

川普24日回憶他與北約的第一次接觸：「北約破產了；我就說：『你們得付錢才行。』」 「以前事情都是我們在做，現在他們付了不少錢。然後我說：『你們得把比率提高到4%或5%，5%更好』；這讓他們有更大力量。」

大多數北約國家準備支持國防經費佔GDP 5%的承諾，不僅是因為俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，有必要加強自身防禦，安撫美國及川普或許也是原因之一。

川普早自2016年競選總統以來就一直暗示，他若當選總統不一定會遵守北約共同防禦保證。大西洋理事會斯考克羅夫特戰略與安全中心副總裁克羅尼格（Matthew Kroenig）表示，「我認為歐洲人真的擔心，我們需要為川普兌現承諾，才能讓美國繼續參與北約。」