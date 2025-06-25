川普鬆綁中國買伊朗石油限制 油價連跌2天

川普總統23日貼文稱以伊已接受停火協議，沒想到兩國仍繼續攻擊。川普24日爆粗口痛罵兩國，才終於停止了以伊「12日戰爭」。（美聯社）

川普總統24日貼文表示，「中國可以繼續向伊朗 買石油 ，也希望中國大量購買美國原油。讓這種狀況發生是我的大榮幸」；同天，石油市場認為以色列 與伊朗的停火協議能維持，原油供應出現大斷裂的恐懼因此褪去，國際油價連兩天大跌。

財經頻道CNBC報導，美國原油價格24日跌6%，來到每桶64.37元；國際指標的北海布倫特油價跌6.1%，收每桶67.14元。原油市場23日認定，中東情勢正在大幅緩和，因此終場跌7%。

川普說，中國可以繼續向伊朗買原油，跡象似乎顯示，美國可能放鬆向伊朗發動的極限壓力戰。

一位白宮高級官員表示，川普持續呼籲中國及世上所有國家向美國進口最高級的石油，而非伊朗油，以免牴觸美國的制裁。

川普5月曾威脅，任何國家凡購買伊朗石油者，不得與美國做生意。數據及情報公司「Kpler」指出，中國買下伊朗出口石油的絕大多數，達每日170萬桶。

白宮澄清說，川普表示中國可以繼續購買伊朗石油，原因在以色列、伊朗停火，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)可望保持暢通。

荷莫茲海峽位在伊朗與阿曼之間，世上20%的原油運輸都由該狹窄水道經過。投資人曾擔心伊朗會試著在與以色列衝突期間，封鎖該海峽。

以色列和伊朗戰爭爆發後， 交易員擔心以色列會攻擊伊朗日產的330萬桶原油，或是伊朗可能攻擊海灣國家的能源基礎設施，包括伊拉克。

目前油價在以色列13日轟炸伊朗之前的水準，投資人現在相信，中東石油發生斷供的風險很低。

美國上周末決定加入以色列，轟炸伊朗三個重要核設施，一開始引發恐懼，認為德黑蘭當局會報復，扼住由波斯灣出口的石油。

結果，伊朗只向美國駐卡達的空軍基地發射14枚有限度的飛彈攻擊，沒造成人員傷亡，為局面找出路，而不再升級衝突；隨後川普便宣布以色列及伊朗達成停火。