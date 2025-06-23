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范斯：與伊朗核計畫交戰 魯比歐：美準備好再談和平

記者陳熙文／華盛頓報導
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副總統范斯(左)與國務卿魯比歐(右二)，22日相繼發表談話，表示準備與伊朗和平談判。(路透)
副總統范斯(左)與國務卿魯比歐(右二)，22日相繼發表談話，表示準備與伊朗和平談判。(路透)

美軍21日轟炸伊朗核子設施，范斯副總統22日表示，美國沒有和伊朗交戰，而是和伊朗的核計畫交戰，並稱不認為在伊朗的戰鬥會曠日持久；國務卿魯比歐則表示，如果伊朗現在打電話給美國，表明希望與美方見面，美國已經準備好了；魯比歐說，伊朗可以有民生核能發電，但不該有能力生產60%的濃縮鈾。

川普總統美東時間21日宣布完成對伊朗福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Esfahan)等3座關鍵核子設施的轟炸打擊。

范斯副總統22日在上NBC新聞節目「會晤新聞界」(Meet the Press)說明經過。他表示，美國沒有和伊朗交戰，而是和伊朗的核計畫交戰。

范斯表示，美國非常有信心，已大幅延後伊朗開發核武的進度，而伊朗要真正開發出核武，「還需要很多、很多年」；范斯補充說，美國不希望伊朗發生政權更迭，並指出，美國「沒有興趣」派出地面部隊。

國務卿魯比歐22日接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)訪問，他表示，現在就看伊朗會決定怎麼做，認為他們應該選擇和平之路。

魯比歐說，如果伊朗現在打電話給美國，表明希望能夠見面談，美國已經準備好這麼做，指川普總統一直希望透過外交手段來解決問題；魯比歐說，美國和伊朗可以達成對伊朗、伊朗人民和世界有利的協議。

魯比歐指出，美伊雙方應該直接見面來討論出共識，而非再透過第三國聯繫；如果伊朗政權想要和平，美國已經準備好達成和平；魯比歐指出，此次攻擊行動不是要攻擊伊朗、不是要攻擊伊朗人民，也並非要推翻伊朗政權，而是要摧毀或降級伊朗核子武器化的野心。

被問及伊朗能否擁有民生核能發電，只要不在伊朗本土上生產濃縮鈾？魯比歐說，所有國家都有權利擁有民生核子項目，但他們不能生產60%的濃縮鈾，又把它們藏到山底下。

魯比歐說，美國的想法非常簡單，美方希望與伊朗達成協議，開放伊朗擁有民生核子項目，但不能生產濃縮鈾，也不能擁有武器化的能力。

伊朗 魯比歐 范斯

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