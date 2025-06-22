我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美成功重擊伊核設施 政府內部氣氛為何沒那麼樂觀？

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

美官員稱福爾多遭12枚碉堡剋星轟炸 伊朗議員駁：僅地表受損

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這張衛星影像顯示了伊朗福爾多鈾濃縮廠。(路透)
這張衛星影像顯示了伊朗福爾多鈾濃縮廠。(路透)

美國總統川普21日宣布美軍打擊伊朗3處核子設施，深藏山體內部的福爾多鈾濃縮廠據稱遭到超過10枚碉堡剋星炸彈轟炸，但代表當地的伊朗國會議員聲稱，福爾多「未遭到嚴重損壞」。

福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannit）稍早表示，他剛跟川普通完電話。川普透露，美國對福爾多投下6枚碉堡剋星炸彈。但美國官員後來向紐約時報與CNN透露，美軍出動6架B-2轟炸機，向福爾多核子設施投下12枚重達13噸多的碉堡剋星炸彈。

不具名官員同時表示，美國海軍潛艦向伊朗納坦茲和伊斯法罕核子設施發射了30枚戰斧巡弋飛彈，另有一架B-2轟炸機向納坦茲投擲了2枚碉堡剋星炸彈。

不過，半島電視台引述伊朗塔斯尼姆通訊社報導，代表福爾多所在地庫姆地區的國會議員萊希（Manan Raisi）表示，美軍的攻擊僅觸及「表面」。

萊希指出：「根據準確資訊，我可以明確表示，與那位撒謊的美國總統的說法相反，福爾多核子設施並未遭到嚴重損壞，受損的部分大多僅限於地面，都可以修復。」

萊希也重申了先前的評估，即美軍空襲後未偵測到放射性物質洩漏。沙烏地阿拉伯的核子與放射管理委員會（Nuclear and Radiological Regulatory Commission）也表示，美國空襲伊朗核子設施後，沙國與鄰近波斯灣國家「環境未偵測到任何放射性影響」。

伊朗 川普 紐約時報

上一則

美B-2轟炸機空襲伊朗 川普：鈾濃縮設施徹底被摧毀

下一則

川普介入以伊給台灣的啟示 澳媒：打伊朗給中國看 美未退回孤立主義

延伸閱讀

川普參戰 伊朗政權恐垮台？紐時揭以伊戰爭4套發展劇本

川普參戰 伊朗政權恐垮台？紐時揭以伊戰爭4套發展劇本
遭美軍B-2轟炸機突襲後 伊朗福爾多核設施最新畫面曝光

遭美軍B-2轟炸機突襲後 伊朗福爾多核設施最新畫面曝光
內唐亞胡讚川普將改寫歷史「果斷決定」打擊伊朗核設施

內唐亞胡讚川普將改寫歷史「果斷決定」打擊伊朗核設施
中東美軍3基地恐成報復目標 伊朗代理勢力嗆聲川普

中東美軍3基地恐成報復目標 伊朗代理勢力嗆聲川普

熱門新聞

川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線