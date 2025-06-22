川普參戰 伊朗政權恐垮台？紐時揭以伊戰爭4套發展劇本

美國總統川普於當地時間21日派美軍打擊伊朗核設施，標誌美國正式插手以伊衝突。(歐新社)

美國總統川普 於當地時間21日派美軍打擊伊朗 核設施，標誌美國正式插手以伊衝突，中東局勢進入更危險的階段。紐約時報報導，如今美國參戰，接下來可能出現4種發展劇本，分別為伊朗重啟核談判、出於報復心理加大核活動、以伊衝突擴大且失控，以及伊朗政權垮台。

伊朗重回談判桌

以色列 6月13日發動突襲之前，伊朗與美國曾進行核談判。當時伊朗正快速生產接近核武門檻的濃縮燃料，但德黑蘭希望通過核談判換取解除部分經濟制裁。不過，以軍突襲後，美伊談判破局。

然而，伊朗仍示意願意對話，即使福爾多遭轟炸，也不代表談判的可能性完全消失。但至今，川普並未釋出太多誘因，並在以伊衝突後一度呼籲伊朗「無條件投降」。

伊朗加大發展核活動

各界現在都聚焦福爾多濃縮廠，但伊朗可能另有美國與以色列未掌握的祕密核設施，專門用來製造武器。目前尚無公開證據證實此事，但若這些設施存在，美國空襲之後，伊朗可能會動用它們加速核計畫進程。

分析人士指出，經歷以色列空襲與多位核科學家遇害後，伊朗恐怕已經難在短期內製造出核武。然而，德黑蘭仍可能因遭遇美軍打擊，在報復心理下加強核活動。

以伊衝突擴大且失控

雖然伊朗先前對以色列的攻擊以飛彈與威脅為主，至今尚未攻擊駐中東美軍或美軍基地，也未對美國盟友如沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國發動襲擊。伊朗也未封鎖或阻礙荷莫茲海峽的油輪航運。

但是，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）20日表示，若美國選擇攻擊伊朗，伊朗保留報復的權利。

此外，伊朗在中東區域的代理勢力，包括葉門青年運動、黎巴嫩真主黨與伊拉克的親伊朗民兵，目前尚未加入戰鬥。儘管這些勢力過去兩年已遭嚴重削弱，但他們仍可能投入戰局。

伊朗政權垮台

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）目前仍健在，就算他遭到暗殺，已牢牢掌權近五十年的宗教—軍事體制也未必因此崩解。

若戰事擴大，伊朗最具實力的軍事力量，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）可能接管政權，並建立一個較親西方的新政府，但更可能的情況是，一位比哈米尼更強硬的繼任者上台準備長期對抗。

若革命衛隊未能及時出手，部分分析人士擔心，伊朗可能陷入混亂或內戰，各派系為奪權爆發衝突。不過，他們普遍不看好伊朗自由派反對勢力的前景，這股力量已被政權長期打壓與削弱，難以掌控局勢。