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感謝調解衝突 巴基斯坦提名川普角逐和平獎

編譯中心／綜合報導
巴基斯坦政府說，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。（路透）
巴基斯坦政府說，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎。（路透）

巴基斯坦政府21日表示，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)，以表彰他協助解決印度與巴國當局近期衝突所付出的努力。

路透報導，巴基斯坦有些分析家認為，當局此舉也許能說服川普三思是否加入以色列空襲伊朗核設施的行列。巴基斯坦譴責以色列的行動違反國際法，更對區域安全構成威脅。

川普5月出乎意料宣布印度與巴基斯坦停火，中止這2個擁核國家持續4日的衝突。之後川普一再表示，他避免一場核戰爭發生，挽救數以百萬計人命，同時抱怨他沒得到任何表揚。

巴基斯坦贊同是美國的外交干預結束了這場戰鬥。新德里當局則說，這是印巴軍方之間達成的雙邊協議。

巴基斯坦表示：「川普總統展現偉大戰略遠見和卓越政治家風範，他透過與巴基斯坦及印度當局進行強而有力的外交接觸，緩和迅速惡化的局勢。這次介入證明他身為一位名副其實和平使者所扮演的角色。」

川普20日在社群媒體發文，自認促成兩個交戰的非洲國家在華府達成和平協議，並抱怨他不會因此獲得諾貝爾和平獎。

法新社和「國會山莊報」(The Hill)報導，兩個交戰的非洲國家剛果民主共和國與盧安達18日在聯合聲明中說，他們已草簽一項目的在終結民主剛果東部衝突的協議，將於下周在華府正式簽署。根據聯合聲明，這項協議是在華府經過三天談判達成。協議內容是以4月簽署的原則宣言為基礎。

川普在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)發文證實這項突破性發展，稱「這對非洲來說是偉大的一天，坦白說，對全世界來說也是偉大的日子！」川普盛讚這項協議，但也抱怨說，他認為自己可能不會因為這項協議或美國協助化解其他許多衝突而獲得表揚。

他發文寫道：「我不會因此獲得諾貝爾和平獎，不會因為阻止印度和巴基斯坦之間的戰爭而得到諾貝爾和平獎，也不會因為阻止塞爾維亞和科索沃之間的戰爭而拿到諾貝爾和平獎。」他還提到北非和中東的衝突。

他還列出一長串他自認為協助解決的衝突，並抱怨說：「無論我做什麼，都不會獲得諾貝爾和平獎。」

巴基斯坦參議院國防委員會(Senate Defence Committee)前主席胡笙(Mushahid Hussain)表示，提名川普為諾貝爾和平獎候選人是合理之舉。

胡笙指出：「川普有利於巴基斯坦。如果能迎合川普的自尊，就順其自然吧。所有歐洲國家領袖也正在大力奉承他。」

川普 巴基斯坦 諾貝爾

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