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美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

編譯盧思綸／即時報導
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美國B-2戰略轟炸機。(路透)
美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美國總統川普於當地時間21日證實出動美軍成功打擊伊朗3處核設施，美國國防部官員透露出動數架B-2匿蹤轟炸機空襲福爾多。另外，中東專家指出，美國插手以伊衝突標誌中東安全與政局進入新階段，伊朗高層顏面盡失，很可能攻擊美軍基地或其代理勢力作為報復。

紐時引述匿名的國防部官員的消息說，美方出動了數架B-2匿蹤轟炸機。目前還不清楚是否就是稍早由美國密蘇里州懷特曼空軍基地起飛、前往關島的那幾架B-2。B-2轟炸機可搭載重達3萬磅、能穿透地底的巨型鑽地彈，足以攻破深鑿山腹內的福爾多濃縮廠。目前尚不清楚此次行動是否還動用其他美軍戰機。

紐時引述專家指出，川普決定對伊朗發動攻擊，標誌中東安全與政治局勢進入一個難以預測的新階段。

紐時報導描述，川普當年能夠勝選，部分原因是受到反對干預主義者的支持，他曾痛批伊拉克戰爭因而獲得讚聲。然而，他也一再強調，絕不能容許伊朗擁有核武。如今，他所採取的行動正是他長期嘲諷的黨內新保守派數十年來夢寐以求的決策。

美國外交關係協會中東研究高級研究員塔克葉（Ray Takeyh）表示，「這是一個新的階段，而且可能是問題重重的階段」。

塔克葉指出，伊朗政治領導人很可能面臨國內壓力，被迫回應攻擊，可能以攻擊美軍基地或其代理人勢力的方式反擊。

塔克葉表示：「伊朗幾乎在所有層面都遭受羞辱，這使伊朗政治領袖在國內民眾與批評者面前變得脆弱，他們必須設法重新挽回某種程度的民族尊嚴。」

伊朗 川普 國防部

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